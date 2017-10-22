Katalonya Meclis Başkanı: Yapılan bir darbedir

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – İspanya’da merkezi hükümetin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının üzerine Katalonya Meclis Başkanı karar için ‘bir darbedir’ dedi. Yüzbinlerce Katalan Barselona’da kararı protesto etmek için sokaklara döküldü.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un İspanya Anayasası’nın özerk bölgelerin hukuku çiğnediği durumlarda özerkliğinin askıya alınmasına izin veren 155. Maddesini uygulama kararını sert bir dille eleştiren Forcadell “Başbakanın eylemleri fiilen darbedir ve demokrasi büyük yara almıştır” dedi.

Haftasonu boyunca Madrid yönetiminin kararını eleştirmek için sokağa dökülen bağımsızlık yanlısı Katalan’ların gösterileri sürüyor. Gösteride, bağımsızlık yanlıları \"bağımsızlık\" ve \"özgürlük\" sloganları attı. Ayrıca gösteri sırasında havada uçan helikopter, ıslık ve sloganlarla protesto edildi.

Katalanlar, bağımsızlık yanlısı Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart\'ın \"devlete başkaldırmak\" suçundan tutuklanmasını ve İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı almasını protesto edeceklerdi, fakat Madrid hükümetinin özerkliği askıya alma kararı gösterilerin gündeminde daha da öne geçti.

İspanya hükümeti dün gerçekleştirdiği olağanüstü Bakanlar Kurulu\'nda ülke tarihinde ilk defa uygulanacak, özerklik haklarında kısıtlamaları öngören anayasanın 155. maddesinin uygulanması kararını alıp, oylanması için Senato\'ya göndermişti. Alınan karara göre Katalonya Özerk Bölgesi Lideri Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 üye görevlerinden alınacak, Katalonya özerk yönetim hükümeti feshedilecek ve en fazla altı ay içinde erken yerel seçimlere gidilecek.

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-Katalonya Meclis Başkanı\'nın açıklaması