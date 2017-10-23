Katalonya Madrid’e yanıtı perşembe günü verecek

İspanya hükümetinin Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrasında anayasanın 155'inci maddesini işletmeye karar verdiğini açıklamasının ardından Madrid ve Barcelona arasındaki gerilim artıyor.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu'nun perşembe günü toplanarak, Madrid’deki merkezi hükümete vereceği “yanıtı” ele alacağı duyuruldu. Hep Birlikte Evet (Junts pel Sí) ittifakı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada Madrid’in aldığı kararı görüşmek üzere parlamentonun 26 Ekim Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

Madrid yönetimi Katalan lider Carles Puigdemont yönetimini görevden alıp, özerk bölgede altı ay içinde seçim yapılması yönünde adım atacağını açıklamıştı. Katalonya için öngörülen önlemlerin hayata geçirilebilmesi için İspanyol Senatosu'nun onayı gerekiyor.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu'nun Perşembe günü yapacağı oturum, Madrid yönetiminin aldığı kararın Senato'nun onayına sunulmasından bir gün önce gerçekleşecek. Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'da, Katalonya'ya yönelik önlemlerin onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bağımsızlık ilan edilir mi?

Barcelona'daki özerk parlamentonun perşembe günü yapacağı oturumda, Katalan lider Carles Puigdemont'un talebi üzerine bağımsızlık ilan edebileceği belirtiliyor. Puigdemont, Madrid'in ültimatomuna verdiği yanıtta, yaptırımlar uygulanması halinde Katalonya'nın bağımsızlık ilan edebileceğine işaret etmişti.

Ancak bağımsızlık ilan edilmesi durumunda, Puigdemont'un hapis cezası alması ihtimali bulunuyor. Başsavcı José Manuel Maza, hafta sonunda yaptığı açıklamada, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda sorumlular hakkında cezai işlem başlatılacağını duyurmuştu. Dava açılması halinde ise İspanya yasaları uyarınca Puigdemont'un 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması söz konusu olabilecek.

Diğer bir ihtimal: Erken seçim kararı

Gözlemciler bir diğer ihtimalin ise Katalonya parlamentosunun daha erken davranarak, erken seçim kararı alması olduğunu belirtiyor. Ancak Katalonya yönetimi sözcüsü Jordi Turull, bu ihtimalin henüz tartışılmadığını ifade etti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlılarının hukuki bir adım atarak, Madrid hükümetinin kararına itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı alması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Sivil itaatsizlik

Öte yandan, Katalonya'da ayrılıkçılar, Madrid'e tepki olarak sivil itaatsizliğe hazırlanıyor. Katalonya bölge yönetimi dış ilişkiler sözcüsü Raul Romeva BBC'ye yaptığı açıklamada, Katalan kurumlarının Madrid hükümetinden gelen talimatları dikkate almayacağını söyledi. Romeva, emniyet birimlerinin de aralarında olduğu bütün kurumların, seçilerek göreve gelen Katalan yönetiminin talimatlarını uygulayacağını belirtti.

Katalan parlamentosunda temsil edilen sol çizgideki Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisi de Madrid'in aldığı kararı uygulamaya geçirmesi halinde sivil itaatsizlik kampanyası başlatacağını duyurdu.

Bağımsızlık referandumu

Katalan yönetiminin Madrid tarafından uyarılara rağmen 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumundan, yüzde 43 katılım oranıyla yüzde 90 "evet” oyu çıkmıştı.

Takip eden günlerde Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid ile diyalog kurmak adına bağımsızlık ilan etmemişti.

Rajoy, yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Puigdemont'a, bağımsızlık ilanı konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre tanımıştı. Katalan lider Carles Puigdemont ise bağımsızlık ilanı konusunda yine net bir yanıt vermekten kaçınmıştı. Puigdemont, Rajoy'a yazdığı mektupta, Madrid yönetimi eğer kendileriyle görüşmeyi reddetmeye devam ederse, bağımsızlık ilan edebileceklerini açıklamıştı.

dpa/Reuters/AFP, JD/HS

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