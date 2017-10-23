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Dünya

Katalonya: Madrid’den gelen emirlere uymayacağız

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – İspanya’da merkez hükümet tarafından özerkliği askıya alınan Katalonya Bölgesi’nin Dışişleri Sözcüsü Raul Romeva “Katalan otoriteler Madrid’den gelen emirlere uymayacak, sadece Katalan halkının isteklerini dinleyecek

23 Ekim 2017 18:01

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – İspanya’da merkez hükümet tarafından özerkliği askıya alınan Katalonya Bölgesi’nin Dışişleri Sözcüsü Raul Romeva “Katalan otoriteler Madrid’den gelen emirlere uymayacak, sadece Katalan halkının isteklerini dinleyecek” dedi.
BBC Radio’ya konuşan Sözcü Romeva, Madrid hükümetinin hakın iradesine karşı eyleme geçtiğini söyledi. İspanya’da Başbakan Mariano Rajoy bölgenin özerkliğini askıya alacaklarını ve erken seçime gidileceğini söylemişti.
İspanya Senatosu Madrid hükümetinin alacağı bu önlemleri erken seçim önerisiyle birlikte Cuma günü değerlendiriyor olacak. Katalonya Bölgesi’nde ise parlamento ne tepki vereceğine Perşembe toplantısında karar verecek.

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