Katalonya liderinden "ya diyalog ya bağımsızlık" uyarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a, \"Eğer Madrid dialoyu engellemekte ısrarcı olursa, resmi oylama yaparak bağımsızlık ilan edebileceği\" uyarısı yaptı.

Puigdemont Rajoy’a bir haftadan kısa bir süre içinde gönderdiği ikinci mektubunda bağımsızlık ilan edip etmediği sorusuna net bir \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermekten kaçındı ve diyalog önerisinin üzerinde durdu.

Katalonya lideri mektubunda şöyle yazdı:

\"Resmi bağımsızlık ilanı için oylama yapabilir\"

\"Eğer merkez hükümet dialogu engellemekten kaçınır ve baskı uygulamaya devam ederse Katalonya Parlamentosu – uygun olduğunu düşünürse – resmi bağımsızlık ilanı için oylama yapabilir.\"

Puigdemont mektubunda, 10 Ekim’de gerçekleşen ve Anayasa mahkemesi tarafından yasaklanan meclis oturumunda bağımsızlığın resmen ilan edilmesi için bir oylama yapılmadığını anımsattı.

Madrid hükümeti Anayasanın 155. Maddesini uygulamaya sokarak Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya almayı planlıyordu.

İspanya\'nın verdiği süre bu sabah doldu

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre sabah saat 10:00’da doldu.

Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Katalonya\'da gösteri hazırlığı

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Carles Puigdemont’dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip.

İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanması ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor.

Cumartesi günü ise büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

