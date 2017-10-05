Katalonya lideri Puigdemont: Bağımsızlık referandumundan çıkan sonucu uygulamak zorundayız

Katalonya lideri Carles Puigdemont yaptığı açıklamada referandumdan çıkan bağımsızlık talebini uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Şiddet yanlısı olmadıklarını, tamamen demokratik hakları için mücadele ettiklerini belirten Puigdemont, Kral 6’ıncı Felipe’yi ulusa sesleniş konuşmasında herkesi kucaklayıcı bir dil kullanmadığı için kınadı.Puigdemont şu ifadeleri kullandı:

“Kral dünkü konuşmasında Katalonya’yı felakete sürükleyen Rajoy hükümetinin politikalarının sözcülüğünü yaptı. Onlar gibi düşünmeyen milyonlarca Katalan’ı bilinçli bir şekilde görmezden geliyor. Majestelerine anladığı, bildiği ve konuştuğu dilde doğrudan hitap etmek isterim. Bu şekilde olmaz (…) Dünkü kararınız ile sizi takdir eden, kurumunuzun zor zamanlarında yanınızda olan birçok Katalonya’lıyı hayal kırıklığına uğrattınız. Oysa bu insanlar sizden farklı bir tonda, diyalog çağrısı umut etmişlerdi.”

İspanya’nın ekonomik bakımdan en gelişmiş bölgesi olan Katalonya’da bağımsızlık yanlıları, Madrid’deki merkezi yönetime aşırı mali kaynak ayırmakmak zorunda olduklarından kendi gençlerinin geleceğinin karartıldığını iddia ediyor.

Katalan parlamentosunun 9 Ekim Pazartesi günü toplanması ve Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi bekleniyor.