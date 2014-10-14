Katalonya lideri: Bağımsızlık referandumu yapılacak ama…

Katalonya lideri Artur Mas, dün İspanyol basınında çıkan haberlerin aksine 9 Kasım'da yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun iptal edilmediğini söyledi. Ancak Mas, referandumun bu konuda söylenecek 'nihai söz' olmayacağını da sözlerine ekledi.

İspanya hükümeti Katalonların yapmak istedikleri bağımsızlık referandumuna şiddetle karşı çıkmış ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi de dosyayı incelediği süre boyunca referandumun askıya alındığını duyurmuştu.

İspanyol basını dün bu karar nedeniyle Katalonya'da bağımsızlık oylamasının iptal edildiğini yazdı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da bu sabah bunu "harika bir haber" diye niteledi. Ancak daha sonra bir basın açıklaması yapan Katalan lider Artur Mas "yasal çerçevenin değişmesine rağmen sandığa gidileceğini, Katalan hükümetinin kontrolü altında ve 20 bin gönüllünün yardımıyla, yerel yönetim binalarında oylama yapılacağını" bildirdi.

Katalan yönetimi, kendi imkanlarını kullanarak İspanyol hükümetinden onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya çalışıyor.