Katalonya: İspanya'nın tehditleri sürdüğü müddetçe erken seçime gitmeyiz

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetinin kendilerine yönelik tehditleri sürdüğü müddetçe erken seçim kararı almayacağını söyledi.

Puigdemont, "Biliyorsunuz seçim kararı almaya hazırlanıyordum. Ancak bunun için seçimin tamamen normal koşullarda yapılabileceği konusunda garantiler verilmeli. Henüz (İspanya hükümetinden) bu garantileri almadım. O nedenle de mevcut şartlarda erken seçim kararı almamın meşru bir gerekçesi yok" dedi.

Barcelona'da kalabalık bir grup, Puigdemont'un geciken konuşması öncesi Katalonya'da özerk yönetimin ofisleri dışında toplandı. Bazı göstericilerin seçim kararı alınacağını düşünerek "Hain" diye bağırdıkları görüldü.

Barcelona'da yayımlanan La Vanguardia gazetesi, Puigdemont'un seçim kararı alması halinde, İspanya hükümetinin Katalonya'ya direkt müdahale hazırlığından vazgeçebileceğini yazmıştı. Gazete, haberini İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nden bazı kaynaklara dayandırmıştı.

Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık ilanından yana olan sol partiler ise bölgede seçime gidilmesine karşı çıkıyordu.

Puigdemont'tan İspanya Senatosu'na mektup

Puigdemont konuşması öncesi İspanya Senatosu'na bir mektup göndermişti. Puigdemont mektupta, "Özerkliğin kaldırılması krizi derinleştirir" uyarısında bulunmuştu.

Katalan lider henüz bağımsızlık ilan etmediklerini ancak İspanya Anayasası'nın 155'inci maddesinin uygulanması halinde parlamentolarında bağımsızlığın oylanacağını belirtmişti.

Söz konusu madde İspanya hükümetine, Katalonya'nın özerkliğini kaldırma ve bölgedeki kurumları kontrol altına alma hakkı veriyor.

Kritik gün cuma

İspanya Senatosu'nun, anayasanın 155. maddesinin uygulanması ve Katalonya'da erken seçim yapılmasına ilişkin kararı cuma günü oylaması bekleniyor.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti. Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

2015'te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40'ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.