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Spor

'Katalonya, İspanya değil'

FC Barcelona'nın Fransız yıldızı Thierry Henry, Katalonya bölgesinin İspanya olmadığını iddia etti.

28 Şubat 2009 02:00


FC Barcelona'nın Fransız yıldızı Thierry Henry, Katalonya bölgesinin İspanya olmadığını iddia etti.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde Katalan milliyetçiliğinin sembolü olan FC Barcelona Kulübü'nün Fransız futbolcusu Thierry Henry, ''Katalonya, İspanya değil. Bunu hissetmek gerekir'' diyerek tartışma yarattı.

Katalan La Vanguardia gazetesinde yayımlanan röportajında Henry, ''Katalonya, İspanya değil. Bunu hissetmek gerekir. Barça başka bir tarih. Arsenal'den buraya geldiğinde bu kadar fazla insanı görmek seni şaşırtıyor. Kalabalık bir grubun seni yakından izlemesi şok edici bir şey. Bunu anlamak için yaşamak gerekir. İngiltere'de başka bir anlayış var. Arsenal'deki 8 yıldan sonra yeniden insanların güvenini kazanmam gerekti'' şeklinde konuştu.

Henry'nin açıklamaları, ''Katalan milliyetçiliğine destek veriyor'' şeklinde algılanıp, İspanyol gazetelerinde polemik konusu oldu.

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