Katalonya Geçici Başkanı Artur Mas istifa etti

Siyasi belirsizliğin yaşandığı İspanya’nın Katalonya Özerk Yönetimi’nde Geçici Başkan Artur Mas istifa etti.
Wall Street Journal'ın haberine göre; Katalonya’da yapılan seçimlerin ardından sol görüşlü Halk Birliği Koalisyonu (CUP), yarışı kazanan 'Evet İçin Birlik' (Junts pel Si) ittifakının Mas başkanlığında hükümet kurmasına destek vermeyeceğini belirtmişti.
Artur Mas’ın yerine Girona Belediye Başkanı Carles Puigdemont geçecek.
Bağımsızlık girişimleriyle gündemde olan Katalonya’da yeni bir başkan adayı sunulmaması halinde erken seçimlere gidilmesi öngörülüyordu.