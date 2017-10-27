Katalonya, erken seçime gitmekten vazgeçti

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçti.

Puigdemont, bağımsızlık yanlılarının baskısı ve İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararında geri adım atmaması nedeniyle dün 2 kez ertelen basın açıklamasını soru almadan yaptı ve erken seçime gitmeyeceklerini açıkladı.

'Adil olmadığı' gerekçesiyle 155. maddenin uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayan Puigdemont, İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'ni "Katalonya'daki mevcut durumdan faydalanmaya çalışmakla" suçladı.

"Görevim 155. maddenin uygulanmasını önlemek"

Sputnik'in aktardığı habere göre Puigdemont, "Benim görevim 155. maddenin uygulanmasını önlemek için anlaşmalı ve diyaloglu bir çözüm yolu aramak ve bunun için tüm yolları denemektir" şeklinde konuştu.

Katalonya'da iktidardaki 'Junts pel Si' (Evet için Birlik) ittifakının küçük ortağı 'Katalonya Cumhuriyetçi Solu' (ERC) ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren 'Halk Birliği Adaylığı' (CUP) partileri 'tek seçenek olarak bağımsızlık ilanının oylanmasını gösterip, olası bir erken seçim kararında Puigdemont'u yalnız bırakacaklarını' açıkladı.

Öte yandan Katalonya özerk hükümetinin feshedilmesini öngören 155. maddenin uygulanmasının askıya alınmasını isteyen Katalan hükümeti, bu talebiyle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulundu.

Katalan hükümeti ayrıca Senato'ya gönderdiği mektupta '155. maddenin Katalonya'daki mevcut durumu çok daha zora sokacağını ve siyasi özerkliğini tamamen elinden alacağını' savundu. İspanya'da Senato bugün Katalonya kararını oylamak için toplandı.