Katalonya da 'soykırım'ı tanıdı

T24 - İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan Katalonya'nın parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan bir karar aldı.



Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun dışişleri komisyonunda 26 Şubatta alınan karar, herhangi bir itiraz olmadığı için genel kurulda görüşülmeyerek parlamentonun resmi gazetesinde yayımlandı.



"Ermeni soykırımının Katalonya parlamentosu tarafından tanındığı" belirtilen kararda, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarına destek verilmesi de istendi.



İspanya'nın 350 sandalyeli Meclisinde 3 milletvekili bulunan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile 2 milletvekili bulunan Birleşik Sol (IU) ve Katalonya Yeşiller Girişimi (ICV) ittifakı, geçen Cuma günü, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınması yönünde bir girişim başlatmıştı.



Söz konusu partilerin milletvekilleri tarafından sunulan kanun teklifinin Meclisin Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alınmasının öngörülmediği öğrenildi.

