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BBC Türkçe

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont bağımsızlık ilanıyla ilgili sürecin askıya alınmasını istedi

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, İspanya ile görüşmeler yapılabilmesi için bağımsızlık ilanının ertelenmesini istedi

29 Nisan 2018 20:30

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, halkın bağımsızlık ilan edilmesi yönünde oy kullandığını ancak bunun İspanya hükümeti ile yürütülecek müzakereler sonucu yapılması gerektiğini söyledi.

Puigdemont, Katalonya Parlamentosu'nun bağımsızlık ilanını görüşmek için düzenlediği oturumunda açılışında bir konuşma yaptı.

Puigdemont konuşmasında, İspanya hükümeti ile müzakerelerin başlatılabilmesi için parlamentodan bağımsızlık ilanıyla ilgili süreci askıya almasını istedi.

Puigdemont, "Sandıktan bağımsızlığa 'Evet' çıktı. Halkın Katalonya'nın bağımsız bir devlet olması yönünde ortaya koyduğu iradesinin tecelli etmesini istiyorum. Referandum sonuçlarıyla Katalonya bağımsızlık ilan etme hakkını kazandı" dedi.

Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen referandumda, halkın yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

İspanya ise bu referanduma sert tepki göstermiş ve oylamayı yasa dışı olarak nitelendirmişti.

Puigdemont konuşmasında, Katalonya ve İspanya arasındaki sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirtti.

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