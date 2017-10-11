Katalonya Başkanı bağımsızlık ilanının ertelenmesini istedi (2)

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İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını görüşmek üzere toplanan parlamentodan, \"bağımsızlık ilanı süreci\"nin ertelenmesini istedi.

İspanya yüksek mahkemesinin aksi yöndeki kararına karşın toplanan Katalonya Parlamentosu\'nun oturumunun açılışında konuşan Puigdemont, İspanya hükümeti ile konuyu görüşebilmek için bağımsızlık ilanının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Katalonya\'da 1 Ekim\'de düzenlenen referanduma katılan seçmenlerin yüzde 90\'ı bağımsızlığa \"evet\" dedi.

Puigdemont, \"Halk referandumda \'bağımsızlığa evet\' dedi. Halkın Katalonya\'nın bağımsız bir devlet olması yönündeki bu talebinin karşılık bulmasını istiyorum. Katalonya olarak, referandum sonuçlarıyla bağımsızlık ilan etme hakkını kazandık\" dedi.

Puigdemont konuşmasında, referandum sonuçlarıyla ortaya çıkan durumun, Katalonya ve İspanya arasında barışçıl yollarla çözümlenebileceğine inandığını vurguladı.