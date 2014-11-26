Katalonya 'bağımsızlık takvimi'ni belirledi



Barcelona'da düzenlenen bir konferansta görüşlerini açıklayan Artur Mas, "erken seçimlere bağımsızlık referandumu özelliği katacak bir arayış içinde olduklarını" söyledi. "Bağımsızlık planı"nın ayrıntılarını tanıtan Mas, "erken seçimlerin Katalanlar açısından bir varlık sorunu olan bağımsızlığa giden yolda tek seçenek haline geldiğini" savundu.

Bağımsızlık planının ayrıntıları

Mas'ın planı, bağımsızlık taraftarı tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortak platform çatısı altında erken seçime katılımını öngörüyor. Katalan lider, "Bitmek bilmeyen, ikincil plandaki diğer konuları bir kenara bırakın" çağrısında bulundu. Mas'a göre erken seçimden zaferle çıkacak ortak platform, Katalonya'yı 18 ay içinde bağımsızlığa taşıyacak. Artur Mas bunun için bağımsızlık platformunun mutlak çoğunluğa sahip olmasını şart koştu.

Erken seçim tarihi henüz belirlenmedi. Katalan liderin tanıttığı plan, 3 bin dolayında dinleyici tarafından coşkuyla alkışlandı.

Katalonya'da 9 Kasım'da yapılan gayriresmi oylamaya toplam 2 milyon kişi katılmıştı. Kayıtlı seçmenlerin üçte ikisini oluşturan katılımcılar, yüzde 80 gibi bir çoğunlukla bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.

Madrid ayrılığa karşı

Bağımsızlık referandumuna izin vermeyen Madrid'deki Anayasa Mahkemesi, gayriresmi oylamayı da yasaklamıştı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas'ın karara rağmen oylama için kamu binalarını açması üzerine savcılık harekete geçti. Katalan lider hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında zimmetine para geçirmek ve mahkemeye itaatsizliğin de bulunduğu bir dizi suçlama yöneltiliyor.

Merkezi Madrid hükümeti, bir bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını ilan edebilmesi için ülkenin tamamında oylamaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.