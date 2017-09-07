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Dünya

Katalonya bağımsızlık referandumu yasası kabul edildi

2,3 milyon Katalan seçmenin yüzde 80 kadarı bağımsızlık istemişti

07 Eylül 2017 13:19

Katalonya’nın İspanya’dan bağımsızlığı için 1 Ekim’de düzenlenecek bağımsızlık referandumu için istenen yasa, oylamayla kabul edildi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont ile Junts pel Si ittifakı üyelerinin çoğunlukta olduğu Bölge Parlamentosu’nda sert tartışmalar yaşandı. 10 saat süren tartışmalar sonunda İspanya içinde kalınması yanlısı olan 52 bölgesel parlamenter oturumu terk etti.

Daha sonra yapılan oylamada ise, referandumun 1 Ekim’de yapılmasına ilişkin yasa oylandı. “Referandum yasası” adlı tasarı, bağımsızlık yanlısı 72 parlamenterin oyuyla geçti.

Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu

Oylamadan önce İspanya merkezi hükümetinin ise referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu duyurulmuştu. 2014’te de benzeri bir referandumun yasaklanması nedeniyle sembolik olarak sandıklar kurulmuş ve oy kullanan 2,3 milyon Katalan seçmenin yüzde 80 kadarı bağımsızlık istemişti.

7,5 milyon nüfuslu Katalonya, İspanya’nın Madrid’le birlikte ekonomik açıdan en güçlü bölgesi olarak biliniyor.

 

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