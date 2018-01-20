Katalog evlilik yapan hakim- savcının 15 yıl hapsi istendi (2) (Yeniden)

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim F.M.K. ile savcı M.K.\'nın Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılanmasında, 15 yıla kadar hapisleri istendi. İtirafçı olan hakim ve savcının ifadelerine göre katalog evlilik yaptıkları iddia edilen tutuklu M.K.Ç. ile tutuksuz F.M.K. suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişimi sonrası Yüksekova Adliyesi\'nde görevli M.K. ile eşi F.M.K., 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen çift adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcı M.K. ile Hakim F.M.K., 29 Kasım 2016 tarihli karar ile meslekten ihraç edildi. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.K., 14 Ağustos 2017 tutuklandı. K. çifti hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, itirafçı olan yargı mensuplarının ifadelerine yer verildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli sıfatı ile ifade veren kadın hakim E.Ö.Y., F.M.K., ile M.K.\'ın cemaat evliliği yaptığını söyledi. İtirafçı hakim, \"Bunlara kimin aracılık ettiğini, hangi evde buluştuklarını ve resmi kimin gösterdiğini bilmiyorum. Ancak bu kişilerin cemaat aracılığıyla evlendiklerini akademideki sohbetlerden ve F.M.K.,dan duymuştum. F.M.K.,\'den staj yaptığımız dönemde ben sorumlu olduğumdan bunu biliyordum\" dedi.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, yargılanmasına devam eden F.M.K. ile M.K. suçlamaları yine kabul etmedi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında F.M.K., ile M.K.\'nın \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5- 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.