Katalanlar'dan İsrail'i protesto

İspanya'nın doğusundaki Barcelona'da kutlanan Katalan Milli Günü'nde sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noa protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı ve çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı kınamadığı için Noa'yı protesto eden Katalonya Yeşiler Partisi (ICV) ve savaş karşıtı olan sivil toplum örgütü 'Aturem la Guerra' üyesi bir grup, İsrailli şarkıcının konseri süresince ıslık çalarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistin bayrakları ve Filistin yanlısı pankartlar açan grup, İsrail'i boykot çağrısında da bulundu.



Bu arada, Arap orkestrasının eşliğinde şarkılarını söyleyen Noa yaptığı konuşmada, "Benim düşüm, İsrail ve Filistin arasında barışın imzalandığı gün şarkı söylemek. Asla bu düşümden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Öte yandan, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, Noa'ya yapılan protestoyu kınarken, "Noa'yı boykot etmek, Orta Doğu'da barışa karşı olmak ve Hamas'a destek vermek demektir" açıklamasını yaptı.



Barcelona'da bağımsızlık gösterisi



Öte yandan, Barcelona kentinde 'Katalonya için bağımsızlık' gösterisi düzenlendi.

Barcelona kentinin Arenys de Munt ilçesinde belediyenin ayrılıkçılığı savunan bir referandum yapma girişiminin mahkeme kararıyla durdurulmasını protesto etmek için kalabalık bir grup Barcelona sokaklarında yürüdü.

Bazı Katalan siyasetçilerin ve işadamlarının da destek verdiği göstericilerin arasında, Katalan milliyetçiliğinin sembollerinden olan FC Barcelona kulübünün başkanı Joan Laporta da bulunuyordu. Laporta, basına yaptığı açıklamada "Vatandaş olarak buradayım. Bir kurumun başkanı olsam da bağımsızlıkla ilgili benim de kişisel fikirlerim var" dedi.

Bu arada Arenys de Munt Belediye Başkanı Carles Moya da,"Kendi geleceğine karar vermek için Arenys Hareketi" adlı grubun inisiyatifiyle başlayan ve belediye olarak destek verdikleri referandumun, mahkemenin karşı kararına rağmen yapılacağını söyledi.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin başkanı Joan Puigceros ise konuşmasında, İspanya merkez hükümetini "dolandırıcılar çetesi" olarak tanımlayıp, "Madrid'in bakanlarına artık bir şey ödememek için bir devlet istiyoruz" dedi.

Arenys de Munt'ta 13 Eylül'de yapılması öngörülen fakat durdurulan referandumda, halka "Katalonya'nın sosyal, demokratik, egemen bir devlet olmasından yana mısınız?" şeklinde bir soru yöneltilmesi planlanıyordu.