Katalanlar'dan İsrail'i protesto

Katalan Milli Günü'nde sahne alan şarkıcıyı Noa, Katalonya Yeşiler Partisi ve savaş karşıtı 'Aturem la Guerra' örgütü protesto etti.
İspanya'nın doğusundaki Barcelona'da kutlanan Katalan Milli Günü'nde sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noa protesto edildi.
İsrail'in
Gazze Şeridi'ne yaptığı ve çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı
kınamadığı için Noa'yı protesto eden Katalonya Yeşiler Partisi (ICV) ve
savaş karşıtı olan sivil toplum örgütü 'Aturem la Guerra' üyesi bir
grup, İsrailli şarkıcının konseri süresince ıslık çalarak, İsrail
karşıtı sloganlar attı.
Filistin bayrakları ve Filistin yanlısı pankartlar açan grup, İsrail'i boykot çağrısında da bulundu.
Bu arada, Arap orkestrasının eşliğinde
şarkılarını söyleyen Noa yaptığı konuşmada, "Benim düşüm, İsrail ve
Filistin arasında barışın imzalandığı gün şarkı söylemek. Asla bu
düşümden vazgeçmeyeceğim" dedi.
Öte
yandan, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, Noa'ya yapılan protestoyu
kınarken, "Noa'yı boykot etmek, Orta Doğu'da barışa karşı olmak ve
Hamas'a destek vermek demektir" açıklamasını yaptı.
Barcelona'da bağımsızlık gösterisi
Öte yandan, Barcelona kentinde 'Katalonya için bağımsızlık' gösterisi düzenlendi.
Barcelona
kentinin Arenys de Munt ilçesinde belediyenin ayrılıkçılığı savunan bir
referandum yapma girişiminin mahkeme kararıyla durdurulmasını protesto
etmek için kalabalık bir grup Barcelona sokaklarında yürüdü.
Bazı
Katalan siyasetçilerin ve işadamlarının da destek verdiği
göstericilerin arasında, Katalan milliyetçiliğinin sembollerinden olan
FC Barcelona kulübünün başkanı Joan Laporta da bulunuyordu. Laporta,
basına yaptığı açıklamada "Vatandaş olarak buradayım. Bir kurumun
başkanı olsam da bağımsızlıkla ilgili benim de kişisel fikirlerim var"
dedi.
Bu arada
Arenys de Munt Belediye Başkanı Carles Moya da,"Kendi geleceğine karar
vermek için Arenys Hareketi" adlı grubun inisiyatifiyle başlayan ve
belediye olarak destek verdikleri referandumun, mahkemenin karşı
kararına rağmen yapılacağını söyledi.
Katalonya
Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin başkanı Joan Puigceros ise
konuşmasında, İspanya merkez hükümetini "dolandırıcılar çetesi" olarak
tanımlayıp, "Madrid'in bakanlarına artık bir şey ödememek için bir
devlet istiyoruz" dedi.
Arenys
de Munt'ta 13 Eylül'de yapılması öngörülen fakat durdurulan
referandumda, halka "Katalonya'nın sosyal, demokratik, egemen bir
devlet olmasından yana mısınız?" şeklinde bir soru yöneltilmesi
planlanıyordu.