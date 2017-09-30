Katalanlar seçim merkezlerini işgal etti

Oy verme merkezlerinde kamp kuran Katalanlar pazar gününe kadar nöbet tutuyor. İspanyol polisinin referandumu engelleme çabaları devam ederken özerk yönetimde binlerce kişi oylamanın gerçekleşmesi için seferber oldu.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde pazar günü (1 Ekim 2017) gerçekleştirilmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi özerk yönetim ile merkezî hükümet arasındaki gerilim tırmanıyor.

Madrid yönetiminin referandumu yasadışı addetmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin oylamayı askıya alması sonrası harekete geçen Katalan ayrılıkçılar, sandıkların kurulacağı yerlerin güvenlik görevlileri tarafından kapatılmasını engellemek için bu binaları cuma gününden itibaren işgal etmeye başladı.

Kendilerini barışçıl bir şekilde sandıkları koruyan vatandaşlar olarak ifade eden Katalanlar, sandıkların ağırlıklı olarak kurulacağı okul binalarında geceyi geçirirken, kararlı ayrılıkçılar Telegram isimli uygulama üzerinden organize olarak barışçıl işgal eylemlerine devam ediyorlar.

Barışçıl işgal eylemlerinin pazar günü düzenlenmesi planlanan oylamaya kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak cumartesi günü okullardaki işgalcilerle konuşan İspanyol polisi, velilere pazar TSİ 05:00'e kadar bulundukları yerleri boşaltma talimatı verdi.

Polis ayrıca şu ana kadar 2 bin 315 oy verme noktasının bin 300'ünün kapatıldığını açıkladı. 163 okul halen veliler tarafından işgal altında.

"Demokrasi maskaralığı"

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu "demokrasi maskaralığı" diye nitelendirdi.

Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont cuma günü sonlandırdığı kampanyasında "Bu yoğun ve duygusal anlarda, bir zamanlar sadece hayal edebildiğimizin artık erişilebilir olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.

Ancak İspanya'nın 1975'te Francisco Franco diktatörlüğünün bitmesi sonrası geçtiği demokratik yönetimde karşılaştığı en büyük krizde tüm Katalanlar bağımsızlıktan yana bir tavır sergilemiyor.

İspanya'dan ayrılmaya karşı çıkan yaklaşık 2 bin kişi karşı eylem düzenlemek üzere Katalonya'nın ana muhalefet partisi Ciudadanos önderliğinde cuma gecesi bir araya geldi.

Katalanların bağımsızlık konusunda görüş ayrılığı olmasına karşın özerk bölgedeki birçok kişi oylamanın yapılmasından yana.

Madrid baskıyı arttırıyor

Bölgeden yayın yapan RAC1 radyo istasyonunun haberine göre İspanyol polisi cumartesi günü Katalan hükümetinin telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri merkezine bir baskın gerçekleştirdi.

İddia İçişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmezken, İspanyol bir hâkim ayrıca Google'a, yasaklı referandum ile ilgili bilgi sunan bir uygulamanın kaldırılması yönündeki mahkeme kararını iletti.

Geçen günlerde Madrid yönetimi oy pusulalarının bir kısmına el koymuş, oyalamayla ilgili internet sitelerini kapatmış ve referandumu organize eden anahtar roldeki bazı kişileri de gözaltına almıştı.

Aynı zamanda bir mahkeme kararı ile polise, referandumun "hazırlıkları ve organizasyonu” için kamu binalarının kullanılmasını engelleme yetkisi verilmişti.

Madrid, referandumun gerçekleştirilmesinde yer alan herkesin sonuçlarına katlanacağını söylerken, İspanya Eğitim Bakanı cuma günü, oylamaya destek vermeleri durumunda Katalonya'daki öğretmenlerin "sorumluluktan muaf olmadıklarını” söylemişti.

Katalonya bölgesel polisi Mossos d'Esquadra özerk yönetimde oy kullanma işlemlerinin engellenmeye çalışılması durumunda "kamu düzeninin bozulacağı” uyarısında bulundu.