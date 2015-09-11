Katalanlar bağımsızlık için meydanlarda

Katalonya'da 27 Eylül'de bölgesel parlamento seçimleri yapılıyor. Katalan milliyetçileri, seçimleri bir bağımsızlık referandumuna dönüştürmeye çalışıyor.
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bağımsızlık hareketinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Muhafazakâr Mas'ın geçen yılın sonunda duyurduğu takvim, bağımsızlık taraftarı tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortak platform çatısı altında seçime katılımını öngörüyor. Mas, seçimleri izleyen 18 ay içinde bağımsız Katalonya'nın kuruluşunu hedefliyor.
Madrid'deki Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık referandumuna izin vermemişti. Merkezî Madrid hükümeti, bir bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını ilan edebilmesi için ülkenin tamamında oylamaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.