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Dünya
Deutsche Welle

Katalanlar bağımsızlık için meydanlarda

Katalonya Özerk Bölgesi'nin merkezi Barselona'da bugün düzenlenen bağımsızlık yanlısı mitinge on binlerce kişinin katılımı bekleniyor.

11 Eylül 2015 13:17

Katalonya'da 27 Eylül'de bölgesel parlamento seçimleri yapılıyor. Katalan milliyetçileri, seçimleri bir bağımsızlık referandumuna dönüştürmeye çalışıyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bağımsızlık hareketinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Muhafazakâr Mas'ın geçen yılın sonunda duyurduğu takvim, bağımsızlık taraftarı tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortak platform çatısı altında seçime katılımını öngörüyor. Mas, seçimleri izleyen 18 ay içinde bağımsız Katalonya'nın kuruluşunu hedefliyor.

Madrid'deki Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık referandumuna izin vermemişti. Merkezî Madrid hükümeti, bir bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını ilan edebilmesi için ülkenin tamamında oylamaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KatalonyaBölgesiBarselonaEylülYönetimi Başkanı Artur MasMasAnayasa MahkemesiMadridDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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