Katalanlar 5 milyar euro'luk yardım istiyor

İspanya'nın 17 özerk yönetim arasında güçlülerinden biri olan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'daki merkezi hükümetten 5 milyar 23 milyon Euro'luk yardım isteyeceğini açıkladı.



Ntvmsnbc.com'un haberine göre, İspanya'daki özerk yönetimler arasında, 42 milyar Euro ile en fazla kamu borcu olan Katalonya, daha önceden Valencia ve Murcia Özerk Yönetimlerinin açıkladığı gibi merkezi hükümetten finans yardımı talep edeceklerini duyurdu.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti'ndeki ekonomik işler sorumlularının yaptığı toplantı sonrasında basına bilgi veren sözcü Francesc Homs, İspanyol Hükümeti'nin kontrolünde kurulan Likidite Fonu'ndan 5 milyar 23 milyon Euro'luk yardım talep edeceklerini, ancak 20 Eylül'de Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Artur Mas'ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yapacağı görüşme sonrasında konunun resmiyet kazanacağını ifade etti.

Homs, İspanya merkez hükümetinden tek isteklerinin ''likidite yardımına karşılık siyasi şart öne sürmemeleri'' olduğunu söyledi.

Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü, yöneltilen bazı sorular üzerine ''Avrupa'dan finansal kurtarma yardımı istemek ve İspanyol Hükümeti'ne başvurmak farklı şeyler. Çünkü bizim istediğimiz para, Katalanların ödediği ancak İspanyol Hükümeti'nin yönettiği paradır. Avrupa olayında ise, oradaki para İspanyolların değildir, başka ülkelerindir'' değerlendirmesinde bulundu.

2011 yılını yüzde 3,9'luk kamu açığı ile kapatan Katalonya Özerk Yönetimi, 2012 yılı için kamu açığını yüzde 1,5'a indirme hedefi koymuştu.

İspanyol Hükümeti, özerk yönetimlerin kamu açıklarını kapatmaları için 18 milyar Euro'luk bir likidite fonu oluşturup, henüz bunu işler hale getirmezken, daha önceden Valencia ve Murcia Özerk Yönetimleri de bu fondan yardım alacaklarını açıklamıştı. Endülüs Özerk Yönetimi Hükümeti de, bu fondan yardım isteme yönünde çalışmalar yapıyor.