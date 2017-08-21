Katalan polisi: Barcelona saldırısının zanlısı çalıntı arabayla kaçtı

Katalan polisi, 15 kişinin hayatını kaybettiği Barcelona saldırısının tüm Avrupa'da aranan zanlısı Younes Abouyaaqoub'un olayın ardından bir arabayı çalarak kaçtığını, çalınan arabanın sürücüsünü ise öldürdüğünün değerlendirildiğini açıkladı.

Barcelona kent merkezinde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan saatler sonra kentin güneyindeki Cambrils'de bir kişi daha ikinci bir araba saldırısında öldürülmüştü. Saldırıda yaralananlardan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e çıkmıştı.

Saldırının zanlısı 22 yaşındaki Abouyaaqoub'ın La Rambla Caddesi'ndeki saldırının ardından yürüyerek kaçtığı, ardından arabasını çaldığı sürücüyü bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Polis, aynı zamanda Abouyaaqoub'ın yeni fotoğraflarını da yayımladı.

Abouyaaqoub'ın Fransa'ya kaçmış olabileceği ihtimaline yönelik olarak arama çalışmaları bütün Avrupa'ya genişletildi.

İspanyol El Pais gazetesi, Younes Abouyaaqoub olduğu iddia edilen kişiye ait olduğu belirtilen bazı fotoğraflar yayımlamıştı.

Fotoğraflarda görülen kişinin yürüyerek La Ramba Caddesi yakınlardaki bir pazarın içinden geçtiği görülüyor.

Liderleri geçen yıl saldırılar sırasında Brüksel'deydi

İspanya'da yetkililer aynı zamanda Barcelona'daki saldırıyı düzenleyen hücrenin radikal örgütlerle bağını araştıyor.

İspanya'nın Ripoll kentinde konuşlanan saldırganların lideri olarak bilinen Abdelbaki Es Satty, Ripoll'da imamlık yapıyordu.

Faslı Abdelbaki Es Satty'nin geçen yıl gerçekleştirilen Brüksel saldırıları sırasında da kentte olduğu düşünülüyor.

Brüksel'in 11 kilometre kuzeydoğusunda olan Vilvoorde kasabasının valisi, Abdelbaki Es Satty'nin Vilvoorde'de iş aradığını söyledi.

Aynı zamanda Es Satty'nin Madrid'de gerçekleşen tren saldırısı zanlıları ile de ilişki içinde olduğu iddia ediliyor.

2004 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve El Kaide ile ilişkilendirilen saldırıda 191 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkiler, Abdelbaki Es Satty'nin Barcelona saldırısından kısa bir süre önce kendisini yanlışlıkla patlatmış olabileceğini ifade ediyor.

Çifte saldırı gerçekleşmişti

La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı bir kadın ise hayatını kaybetti.

Hedeflerden biri Sagrada Familia'ydı

Geçen hafta Çarşamba gecesi Barcelona'ya 200 kilometre uzaklıktaki Alcanar'da yaşanan ve bir evin tamamen yıkılmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın ise kentte düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu aktarılmıştı.

Patlamanın evde "bomba hazırlanırken" yaşandığı belirtildi.

Aynı zamanda bu evde 120 gaz bombası kapsülünün bulunduğu ve bu kapsüllerin araçlı saldırılarda kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Hücrenin 6 aydan uzun süredir saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia adındaki katedralin de saldırganların hedefi olduğunu kaydetti.

Zanlılar kimler?

Barcelona'daki saldırıyı, IŞİD terör örgütü üstlendi.

Zanlıların direkt olrak IŞİD'e mi bağlı olduğu yoksa örgütten ilham alan 'yalnız kurtlar' mı olduğu bilinmiyor.

Öldürülenler: Beş şüpheli Cambrils'te vurularak öldürüldü: Moussa Oukabir, 17; Said Aallaa, 18; Mohamed Hychami, 24; Omar Hychami; Houssaine Abouyaaqoub.

Tutuklananlar: Üç kişi Ripoll'de tutuklandı: Driss Oukabir, 28 (Moussa'nın kardeşi, belgelerinin araç kiralamak için çalındığını söyleyerek teslim oldu); Sahal el-Karib, 34; Mohammed Aallaa, 27. Mohamed Houli Chemlal ise Alcanar'daki patlamanın ardından tutuklandı.

Arananlar: La Rambla'daki saldırının sürücüsü olduğu düşünülen Younes Abouyaaqoub; Said'in kardeşi Youssef Aallaa; Abdelbaki Es Satty. Son iki kişi Alcanar'daki patlama sırasında ölmüş olabilir.

Barcelona'da anma törenleri sürüyor

Öte yandan Barcelona'da geçen hafta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlemeye devam ediyor.

Pazar günü ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia Katedrali'nde Kral Felipe'nin ve 2 bin kişinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi.

Barcelona'nın Real Betis ile Pazar akşamı Camp Nou'da oynadığı La Liga maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Takım üyeleri sahaya siyah bant ile çıktı.

Maçı 2-0 Barcelona kazandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan kişiler:

Amerikalı Jared Tucker, 43

Belçikalı Elke Vanbockrijck, 44

İspanya ve Arjantin vatandaşı Silvina Alejandra Pereyra, 40

Arjantinli Carmen Lopardo, 80

İspanyol Pepita Codina, 75

Kanadalı Ian Moore Wilson

İspanyol Francisco López Rodríguez, 57. Üç yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti.

İtalyalı Bruno Gulotta, 35

İtalyalı Luca Russo, 25

İngiltere ve Avustralya vatandaşı Julian Cadman, 7

İspanyol Ana María Suárez, Cambrils saldırısında hayatını kaybetti.

Kimlikleri açıklanmayan iki Portekizli de saldırıda hayatını kaybetti.