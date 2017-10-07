Katalan meclisi engele rağmen toplanıyor

İspanya'daki Anayasa Mahkemesi'nin Katalonya Parlamentosu'nun pazartesi yapacağı oturumu askıya almasının ardından, yerel meclis salı akşamı toplanma kararı aldı. Oturumda Katalan lider Carles Puigdemont bir konuşma yapacak. Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu, 10 Ekim Salı akşamı yüzde 90 oyla bağımsızlık kararının çıktığı referandumun görüşüleceği bir oturum gerçekleştirecek.

Parlamento sözcüsü Carme Forcadell tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, Katalan milletvekilleri 1 Ekim Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunun sonuçlarını değerlendirecek.

Bu oturumda Katalonya lideri Carles Puigdemont da milletvekillerine "siyasi durumu" değerlendireceği bir hitapta bulunacak.

Carme açıklamasında oturumda bağımsızlık ilanı oylaması yapılıp yapılmayacağına dair bilgi vermedi.

Carme'nin bu açıklaması, yerel parlamentonun pazartesi günü yapmayı planladığı ve bağımsızlık ilânın beklendiği oturumunun İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmasının ardından geldi. Mahkeme, bu kararı dikkate almayanların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına hükmetmişti.

Her ne kadar Madrid geçersiz saymış olsa da, 1 Ekim Pazar günü yapılan ve polisin ağır müdahalesi sebebiyle seçmenlerin yüzde 43'ünün katılım sağlayabildiği Katalonya bağımsızlık referandumundan yüzde 90'lık bir oranla bağımsızlık kararı çıkmıştı.

İspanya'dan ilk özür

İspanya'nın Katalonya'daki temsilcisi Enric Millo Cuma günü katıldığı bir televizyon programında İspanyol polisinin pazar günkü referandumda sergilediği şiddet nedeniyle özür diledi.

Millo, "O görüntülere baktıkça ve daha önemlisi insanların vurulduğunu, itildiğini ve hatta hastanelik olduğunu gördükçe pişmanlık duymaktan kendimi alamıyorum ve müdahalede bulunan polisler adına özür diliyorum" dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bu krize bir çözüm bulabilmek için Katalonya'ya daha fazla özerklik tanımak da dahil olmak üzere siyasal görüşmelerin başlamasını teklif etmiş, ancak bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını reddetmişti.

İsviçre arabuluculuk için temasta

İsviçre, Cuma günü yaptığı açıklamada arabulucuk için İspanyol hükümeti ve Katalonya ile "iletişim içerisinde" olduğunu söyledi. Meselenin İspanya'nın iç siyasetini ilgilendiren bir konu olduğunun belirtildiği açıklamada, İsviçre'nin bir taraf tutmadığı ve sorunun "diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulabileceği" ifade edildi.

Açıklamada, "İsviçre her iki taraf ile de iletişim içerisinde ancak çözüm için koşullar henüz mevcut değil" denildi.

İsviçre bu açıklamayı, Katalonya Başbakanı Puigdemont'un krizin çözümü için uluslararası arabuluculuk talebinde bulunmasının ardından yaptı.

İspanya hükümet sözcüsü Inigo Mendez de Vigo da Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada bir diyaloğun başlaması için ilk önce "yasal çerçeve içerisinde" kalınması gerektiğini söyledi. De Vigo aynı zamanda Katalonya ile "birlikte var olmanın darbe aldığını" belirtti.

Şirketlerin Katalonya'yı terk etmesi kolaylaştırıldı

Cuma günü ayrıca İspanyol merkezi hükümeti Katalonya'da bulunan şirketlerin bölgeden ayrılmalarını kolaylaştıracak bir kararname çıkarttı.

Bu kararname sonrasında aktif varlıklar bakımından İspanya'nın en büyük üçüncü bankası olan Caixabank, Cuma günü Katalonya'dan taşınmaya karar verdiklerini açıkladı. Şu ana kadar en az 7 tane şirket ya merkezini Katalonya'dan taşıdı ya da taşıyacağını açıkladı. Bunlar arasında ülkenin beşinci en büyük bankası olan Banco Sabadell de bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, "Bu, iş dünyasında tedirginlik yaratan sorumsuzca bir politikanın sonucudur" dedi.

Katalonya emniyet müdürü serbest

Madrid Ulusal Mahkemesi, 1 Ekim'deki referandum öncesindeki eylemlerde kitleleri isyana tahrikle suçlanan Katalonya Emniyet Müdürü Josep Luis Trapero ve üst düzey emniyet yetkililerinden Teresa Laplana ile bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum örgütünün liderlerini sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

Mahkemenin polis tarafından hazırlanacak raporu incelemesinin ardından bu dört kişinin önümüzdeki günlerde tekrar ifade vermesi bekleniyor.