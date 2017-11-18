T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalan lideri Puigdemont'un iade kararı ertelendi

Puigdemont ve bakanların 21 Aralık’ta gerçekleşecek erken seçimlere katılma ihtimali var

18 Kasım 2017 15:22

Dün (17 Kasım 2017) Brüksel’de, İspanya’ya iadesi konusunda yapılan duruşmaya çıkan Katalan lideri Carles Puigdemont'un davasında hâkim, kararı 4 Aralık’ta yapılacak duruşmaya erteledi.

Kapalı oturum gerçekleşen davada savcılar, görevinden alınan Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont ve dört kabine üyesinin İspanya’ya iadesini istedi. Mahkemede hakimin karar vermesi fakat kaybeden tarafın temyize giderek vakit kazanmaya çalışması bekleniyordu. Hâkim kararı 4 Aralık’ta yapılacak duruşmaya erteledi.

Belçika kanunlarına göre Avrupa genelinde bir yakalama kararına ilişkin karar 60 günde verilmeli. Bu da Puigdemont ve bakanların 21 Aralık’ta gerçekleşecek erken seçimlerde hâlâ Brüksel’de olabileceği ve seçime katılabileceği anlamına geliyor. Puigdemont halen bağımsızlık yanlısı merkez sağ Katalan Demokratik Parti’nin adayı.

Madrid hükümeti Puigdemont ve eski dört bakanı kırmızı bültenle arayarak iadesini talep ederken, Katalan lider ve bakanları İspanya’da adil şekilde yargılanmayacakları endişesiyle Brüksel’e gitmişti.

ETİKETLER

Özerk Katalonya BölgesikatalanCarles Puigdemontiade kararıbrükselispanyamahkemeerken seçime katılma ihtimali varhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24