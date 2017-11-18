Katalan lideri Puigdemont'un iade kararı ertelendi

Dün (17 Kasım 2017) Brüksel’de, İspanya’ya iadesi konusunda yapılan duruşmaya çıkan Katalan lideri Carles Puigdemont'un davasında hâkim, kararı 4 Aralık’ta yapılacak duruşmaya erteledi.

Kapalı oturum gerçekleşen davada savcılar, görevinden alınan Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont ve dört kabine üyesinin İspanya’ya iadesini istedi. Mahkemede hakimin karar vermesi fakat kaybeden tarafın temyize giderek vakit kazanmaya çalışması bekleniyordu. Hâkim kararı 4 Aralık’ta yapılacak duruşmaya erteledi.

Belçika kanunlarına göre Avrupa genelinde bir yakalama kararına ilişkin karar 60 günde verilmeli. Bu da Puigdemont ve bakanların 21 Aralık’ta gerçekleşecek erken seçimlerde hâlâ Brüksel’de olabileceği ve seçime katılabileceği anlamına geliyor. Puigdemont halen bağımsızlık yanlısı merkez sağ Katalan Demokratik Parti’nin adayı.



Madrid hükümeti Puigdemont ve eski dört bakanı kırmızı bültenle arayarak iadesini talep ederken, Katalan lider ve bakanları İspanya’da adil şekilde yargılanmayacakları endişesiyle Brüksel’e gitmişti.