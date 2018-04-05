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Dünya

Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı

Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont serbest bırakıldı

05 Nisan 2018 23:38

Almanya Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi, Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'un 75 bin avro kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Almanya'da gözaltına alınan Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont için eyalet mahkemesi savcılığın 'tutuklayıp iade' talebine rağmen serbest bırakılması kararını verdi.

Almanya'da Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi, İspanya'ya iade duruşmaları sırasında Puigdemont'un 75 bin avro kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

İspanya'ya iade talepleriyle ilgili baş gerekçeyi de reddeden eyalet mahkemesi, sadece Puigdemont hakkındaki (bağımsızlık referandumu düzenlemekle bağlantılı) yolsuzluk suçlamalarının İspanya'ya iade için temel teşkil etme potansiyeli olduğunu söyledi.

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