Katalan lider Puigdemont, hâkim karşısına çıktı

Eski Katalonya lideri Charles Puigdemont ve 4 bakan Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols, Brüksel’de hakim karşısına çıktı.

Haklarında tutuklanma kararı olan eski Katalan lider Charles Puigdemont ve 4 bakan Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols, Belçika Savcılığının Avrupa genelinde yakalama yakalama emrinin uygulamaya sokulması yönünde talepte bulunmasının ardından Brüksel’deki Belçika Asliye Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Belçika Savcılığı’nın haklarında tutuklama kararı istediği politikacıların davasında karar verilmemesinin ardından dava 4 Aralık’a ertelendi.

Öte yandan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Belçika Başbakanı Charles Mcihel ile görüşmesinin ardından Belçika hukukunun alacağı kararlara saygı duyacağını açıklamıştı.