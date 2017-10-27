Katalan lider herkese sükunet çağrısı yaptı

Hilal Sarı, İstanbul, 27 Ekim, (DHA)- Katalonya Başbakanı Oriol Junqueras oylamanın “tamamen yasal” olduğunu söyledi. Demokrasi ve özgürlük temalarına dikkat çeken Junqueras konuşmasında şunları kaydetti:

“Katalonya Cumhuriyeti’nin vatandaşları birkaç şey söylemek istiyorum. Nazik olmak istiyorum ama yaptığımız oylamaya gelen ilk tepkilerden sonra ne kadar olabileceğim bilmiyorum. Bu karardan mutlu olanlar da mutsuz olanlar da aynı şekilde nazik kalmalı. Bu yaptığımız tamamen yasaldır. Tüm vatandaşlara yaptığımız oylamanın meşruluğunu garanti ediyoruz. Hepimiz evrensel değerleri savunuyoruz. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük, eşitlik gibi cumhuriyetçi değerlerimiz var. Tüm bu değerlerin insanların neden böyle bir şey yaptığımızı anlamalarına yardım edeceğini düşünüyorum.

Katalan Cumhuriyetini inşa ederken de bu değerleri korumaya devam edeceğiz. Herkesi bu süreçte bizi desteklemeye çağırıyoruz. Çok yaşa Katalonya! Çok yaşa Katalonya!”

Katalan lider Carles Puigdemont ise herkesi sakin kalmaya çağırdı ve “hukukun üstünlüğü galip gelecektir” dedi. Puigdemont sözlerine şöyle devam etti: “Bugün artık bir ülke kurmalıyız. Katalonya’yı kurmalıyız. Avrupa’nın bir parçası olacağız. Yüzlerce yıllık tarihi haklarımızı savunacağız. Olaylara nasıl tepki vermesi gerektiğini bilen bir halkız. Her şeyden öte Çok yaşa Katalonya!”

Katalonya lideri Puigdemont’un parlamentoya davet ettiği belediye başkanları da konuşma sonrasında Katalan marşını söyledi.