Katalan lider beklenen açıklamasını iptal etti

Katalan lider Carles Puigdemont, Katalonya krizine ilişkin yapacağı açıklamayı iptal etti. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Katalonya Özerk Bölge Başkanı Puigdemont'un 20 Aralık'ta erken seçimlerin yapılacağını açıklaması bekleniyordu. Böylelikle Puigdemont'un merkezi hükümetin müdahalesini engellemeyi hedeflediği belirtiliyordu.

Katalan yönetiminden yapılan açıklamada, Puigdemont'un konuşmasını neden iptal ettiğine dair bilgi verilmedi. Puigdemont'un açıklaması daha önce de bir saat ertelenmişti.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu'nun daha önce duyurulduğu gibi bu akşam TSİ 18.00'de toplanarak Madrid ile yaşanan krizde atılacak adımları görüşmesi ve merkezi hükümete verilecek yanıtı ele alması bekleniyor. İspanyol medyasındaki haberlerde, Katalan lider Puigdemont'un beklenen açıklamayı burada yapabileceği belirtiliyor.

Erken seçim ihtimali

Puigdemont'un dün gece sabaha kadar Katalan siyasetçilerle toplantı yaparak nasıl bir yol izleneceğini tartıştığı haber verildi. Bu toplantı sonunda Puigdemont'un erken seçim kararı almaktan yana olduğu belirtildi.

Ancak bağımsızlık yanlıları erken seçimlere karşı çıkıyor. Barcelona'da bugün bağımsızlık yanlısı binlerce öğrencinin katıldığı gösteride, merkezi hükümetin Katalan yönetiminin yetkilerini elinden alma planları protesto edildi.

Madrid'in tutumu

Madrid'in erken seçim kararı alınması halinde nasıl bir tepki vereceği ise belirsizliğini koruyor. Madrid hükümeti tarafından geçen günlerde yapılan açıklamada, Katalan yönetimine karşı uygulanacak yaptırımlardan vazgeçilmesi için erken seçim kararı almanın yeterli olmayacağı ifade edilmişti. Madrid, Barcelona'dan izlenen siyasetin değiştirilmesini ve bağımsızlık ilanının tamamen iptal edilmesini istiyor.

İspanyol hükümeti Katalonya'daki bağımsızlık referandumun ardından anayasanın 155'inci maddesini işletme kararı almıştı. Geçen Cumartesi alınan karar, Katalan hükümetin görevden alınmasını ve bölgede altı ay içinde erken seçimlerin yapılmasını öngörüyordu. Kararın hayata geçirilmesi için Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Senato'nun konuyu görüşmek üzere yarın toplanması bekleniyor.

AFP/dpa/JD/HS

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