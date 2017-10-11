Katalan lider bağımsızlık ilanını erteledi

Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont bağımsızlık planlarından geri adım atmadı, ancak İspanyol hükümeti ile diyaloğun sürdürülmesi için bağımsızlığın askıya alınması gerektiğini belirtti.

Katalan Parlamentosu'ndan merakla beklenen konuşmasını yapan Puigdemont İspanya'da siyasi krize yol açan ve günlerdir bağımsızlık karşıtı ve yanlılarının protesto gösterilerine neden olan bağımsızlık referandumundan çıkan "Evet" kararı ile Katalanların bağımsız bir devlet olma hakkını kazandığını söyledi.

Ancak Katalan lider Katalan Parlamentosu'na İspanyol hükümeti ile müzakerelerde bulunmak için referandumun sonucu olan bağımsızlık ilanını askıya alma teklifinde bulundu. "Parlamentodan gelecek haftalarda diyalog sürecinin başlayabilmesi için bağımsızlık ilanını askıya almasını istiyorum" diyen Puigdemont İspanyol hükümeti ile bu sorunun müzakere yoluyla çözülebileceğini ve uluslararası arabuluculuğun da değerlendirilebileceğini söyledi.

Kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi, bağımsızlık yanlısı bir yerel hükümete sahip. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43'te kalmış ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde kullanılmıştı. Ancak bağımsızlık referandumu İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmış ve sonucu yasa dışı ilan edilmişti.

Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya bağımsızlığının gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini, İspanya'nın bölünmeyeceğini ve yasaların verdiği bütün gücü bunun için kullanacaklarını söylemişti.

Reuters/Dpa/AFP/SSB/BÖ

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