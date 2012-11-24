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Dünya

Katalan köyü İspanya'ya vergi ödememeye karar verdi

200 nüfuslu Katalan köyü Gallifa sakinleri merkez yerine Katalan Vergi İdaresi’ne vergi ödeyeceklerini açıkladı

24 Kasım 2012 12:50

Ödedikleri yüksek vergilerin kendilerine geri dönüşü olmadığını savunan Gallifa köyü sakinleri artık İspanya'ya vergi ödemeyeceklerini açıkladı.  Gallifa Köyü Muhtarı Jordi Fornas, “Bizim İspanya hükümetine ödediğimiz vergilerin geri dönüşünü bugüne kadar alamadık. O yüzden artık vergilerimizi Katalan Vergi İdaresi’ne ödeyeceğiz” açıklaması yaptı.   

 
Köy halkı karardan mutlu olsa da karamsar olanlar da var. Kararın sadece köyleri ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunan köylüler sonuç almak için kararın yaygınlaşması gerektiğini söylüyor

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