Katalan futbolcu Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı

İspanya Milli Takımı'nda forma giymekten gurur duyduğunu söyleyen Katalan futbolcu Gerard Pique, şu aşamada milli takımı bırakmanın 'protestocuları haklı çıkaracağı' gerekçesiyle milli takımı bırakmayacağını açıkladı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere destek verdiği gerekçesiyle milli takım antrenmanında protestoların hedefi olan Katalan futbolcu Gerard Pique, düzenlediği basın toplantısında İspanya Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eurosport'ta yer alan habere göre milli takım kampındaki ilk gününde taraftarlardan hakaret içerikli tepkiler aldığını kaydeden Barcelonalı futbolcu, "Hakarete maruz kalmak ve ıslıklanmak hoş değil. Tüm bunlar, benim için zor şeyler. Ama milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil" diye konuştu.

"Milli takımda olmaktan gurur duyuyorum"

Sahada göstereceği performans ile milli takımına elinden geldiğince yardım etmek istediğini belirten 30 yaşındaki Pique, "15 yıldır milli formayı giyiyorum. Burası, benim için aile gibi ve milli formayı giymem için en geçerli sebeplerden biri de bu. İspanya Milli Takımı'nda oynamaktan büyük gurur duyuyorum. Kimse bundan şüphe duymasın" ifadesini kullandı.

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un kendisini olumsuz yönde eleştirdiğine ve aralarının kötü olduğuna ilişkin İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayan Pique, "Sergio ile ilişkim gayet iyi. Hatta iş sektöründe ortaklık bile yapacağız" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bırakma isteğini de yineledi.