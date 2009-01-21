Katalan çarpışması!



İspanya'da kralların gecesi! Copa Del Rey (Kral Kupası)'nda çeyrek final maçları kapsamında bu gece 4 mücadele oynanacak.



Turun ilk mücadelelerinde karşılaşmalar 22.00'de başlayacak. Katalan derbisinde Espanyol evinde bu sezonun flaş takımı Barcelona'yı konuk edecek.



56 bin kişi kapasiteli Estadi Olimpic de Montjuic'de oynanacak derbi mücadelesi öncesi iki cephede de gerilim yükselmiş durumda. Espanyol cephesinde ise son gelime hoca değişikliği şeklinde oldu. Takımın teknik direktörlük koltuğuna 1994-2000 ve 2004-2006 yıllarında Espanyol’da futbolculuk yapan Mauricio Pochettino getirildi. Ligde 13. hafta sonunda göreve gelen Mane'de fazla dayanamadı, Espanyol 3. hoca değişikliğini yapmış oldu.



Kendilerini İspanyol olarak saymayan ve ana dillerini de Katalanca olarak benimsemiş iki Barcelona şehrinin takımının daha önceki derbilerinde sürekli olaylar çıkmış, tribünler karışmıştı. İki takım arasında lide 27 Eylül 2008'de oynanan maçı ise Barcelona 2-1 kazanırken geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçta 0-0 ve 1-1'lik sonuçlar ile beraberlikle sonuçlanmıştı.



Espanyol'da bu maç öncesi Iván De la Peña'nın az da olsa süre alabileceği ifade edilirken, Tamudo'nun sakatlığı ise devam ediyor. Barcelona'da ise genç çalıştırıcı Pep Guardiola bu maç öncesi kadro açısından rahat durumda, takımdaki tüm oyuncular oynayabilecek düzeyde. Eto ve Henry'nin ise dinlendirileceği öne sürülüyor. İki takımın muhtemel 11'leri;



Espanyol: Kameni, Jaraque, Pareja, Baranger, Sanchez, Angel, Hurtado, Nene, Roman, Luis Garcia, Coro

Barcelona: Jorequera, Cacares, Marquez, Sylvinho, Alves, Toure, Gudjohnsen, Busquets, İniesta, Messi, Bojan



Kral Kupası'nda gecenin programı şu şekilde;

22.00 Espanyol v Barcelona

22.00 Valencia v Sevilla

22.00 Ath. Bilbao v Sporting Gijon

22.00 Mallorca v Betis