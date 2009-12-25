'Kat sayı' kararı için Danıştay'a itiraz

T24 - Üniversite sınavına bu yıl girecek ikiz çocukları için, yeni sistemin 2010 yılındaki üniversite sınavında uygulanmaması istemiyle Danıştay'a başvuran İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Atlı, YÖK'ün alan dışı puan farkını azaltan yeni katsayı kararının bu yıl uygulanmaması talebiyle yeniden Danıştay'a başvurdu.



Hakim Erhan Atlı, dava dilekçesinde, YÖK'ün katsayı farkını tümüyle kaldıran kararının yürütmesinin, İstanbul Barosu'nun başvurusu üzerine durdurulduğunu belirtti.



YÖK'ün 17 Aralık 2009 tarihinde aldığı kararla farkı azaltan yönde bir karar verdiğini ve uzmanların hesaplarına göre alan dışı tercihlerde cüzi bir fark bırakıldığını kaydeden Atlı, dilekçede şu ifadelere yer verdi:



''Alınan yeni kararla yargı kararını etkisiz bırakmak ve kanunu dolanma düşüncesiyle hareket edilmiştir. YÖK Başkanı da medya karşısındaki açıklamasında maalesef, 'Hukuku dolanacağız' tabirini kullanarak, gerçek niyetini ortaya koymuştur. Halbuki alınan kararlarda geleceğe yönelik geçiş süreci tanınmış olsaydı, binlerce öğrenci yaratılan belirsizlikle karşı karşıya kalmayacaktı.''



Erhan Atlı, devlet, kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, hukuk devleti ve eşitlik ilkesi ve güvenilirlik ilkelerini zedelememesi gerektiğini kaydederek, katsayıya ilişkin alınan kararın 2009-2010 öğretim yılı içinde uygulanmamasını, önceki kurallarda olduğu gibi kendi alanı için 0.8 alan dışı tercihinde 0.3 katsayısının uygulanmasını temin yönünden yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesini talep etti.

