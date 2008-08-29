Kasun yeni bir dünyada







Kadrosuna eklediği önemli isimlerle dikkatleri üzerine çeken Efes Pilsen, FC Barcelona'nın 2.14'lük Hırvat pivotu Mario Kasun'u renklerine bağladı. 28 yaşındaki pivot Kasun "yeni bir dünyadayım" dedi



FC Barcelona ile arasındaki sorunları çözdükten sonra Efes Pilsen'e imza atan 2.14 metre boyunda ve 28 yaşındaki pivot Mario Kasun, ''Efes Pilsen, benim için yeni bir dünya demekti. Sorunumu hallettikten sonra hiç düşünmeden imzayı attım. İstanbul rüyasını yaşamayı tercih ettim'' dedi.



Efes Pilsen Menajeri Engin Özerhun da çok etkili bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini ifade ederek, ''Mario Kasun, hem Avrupa, hem NBA tecrübesi yaşamış ve defalarca Hırvatistan Milli Takımı'na seçilmiş önemli bir isim. Potaaltında çok önemli bir silah olan Mario'nun, Efes Pilsen'e büyük güç katacağına inanıyorum'' diye konuştu.



Profesyonel basketbol yaşamına Zagreb'in Zrinjevac takımında başlayan Kasun, 2002 yılında NBA draftlarında Los Angeles Clippers tarafından 41. sırada seçildi, aynı sezon Orlando Magic'e takas edildi. Buradan, Almanya'nın Opel Skyliners Frankfurt takımına transfer olan Kasun, 2004 yılında Orlando Magic'e geri döndü. Hırvat oyuncu, 2006 yılında da İspanya'nın FC Barcelona takımına transfer oldu.



Kasun, geçen sezon Euroleague'de 21 karşılaşmada ortalama 17.4 dakika süre alarak 9.6 sayı ve 3.9 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

