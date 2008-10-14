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Spor

Kasun 3 hafta yok

Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Efes Pilsen'de Mario Kasun ve Kaya Peker'in sakatlıkları can sıkıyor.

14 Ekim 2008 03:00


Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Efes Pilsen'de Mario Kasun ve Kaya Peker'in sakatlıkları can sıkıyor.

Sağ el bileğinden sakatlanan Efes Pilsen'in yeni transferi Kasun'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, omzunda sakatlığı olan Kaya'nın ise ilk hafta maçına yetiştirilmesi için çalışıldığı bildirildi.

Efes Pilsen Antrenörü Ergin Ataman, Mario Kasun'un elinde ciddi bir sakatlığı bulunduğunu ifade ederek, ''Sanırım 3 hafta oynamayacak. Kaya'nın durumu ise belirsiz. İlk lig maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ligde oynayamazsa da Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçına yetiştireceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.

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