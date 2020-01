Kastamonuspor 1966-Tokatspor: 0-2

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Barkın Güdü (xx), Suat Güz (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (xx), Erkan (xx), Abdullah (xx), Ali (xx) Savaş (x) (Dk.83 Mustafa xx), Ömer Can (xx), Faruk (xx), Ali Can (xx) (Dk.54 Halil İbrahim xx), Ferit (xx) (Dk.63 Tayyib x), Okan (xx)

TOKATSPOR: Vedat (x)- Murat (xx), Ömercan (xx), Ercüment (xx), Ali Kemal (x), Alperen (x) (Dk.86 Arif xx), Emre (xx), Mehmet (xx), Nezir (xx) (Dk.90 İsmet xx), Batuhan(xx) (Dk.73 Emin xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk.70 Alperen, Dk.90+1 Arif (Tokatspor)

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Tokatspor\'a 2-0 mağlup oldu.

11\'nci dakikada Ali Kucik soldan ceza sahasına girdi. Kale önündeki Abdullah\'a topu çıkardı. Abdullah\'ın şutunda top dışarı çıktı.

13\'ncü dakikada Faruk sağdan ceza sahası içine topu gönderdi. Abdullah ön direkte gelişine vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

44\'ncü dakikada Tokatspor atağında Emre\'nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

51\'nci dakikada Tokatspor atağında Ercüment sağdan ceza sahasına topu gönderdi. Faruk kale çizgisinde topa vurarak mutlak golü önlemiş oldu.

54\'ncü dakikada Ömer Can korner atışında topu ceza sahasına gönderdi. Erkan\'ın kafa vuruşunu kaleci Vedat son anda kornere gönderdi.

70\'nci dakikada Tokatspor atağında Ercüment sağdan ceza sahasına ortaladı. Alperen\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

75\'nci dakikada Tokatspor\'dan Emin\'in pası ile Ercüment kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Bekir\'de kaldı.

90+1\'nci dakikada Tokatspor atağında Mehmet sağdan ceza sahasına ortaladı. Arif\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

