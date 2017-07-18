T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonuspor 1966 kalecisi, 'FETÖ'den tutuklandı

37 yaşındaki Oğuzhan Bahadır'ın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi

18 Temmuz 2017 00:56

Kastamonu’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kastamonuspor 1966 kalecisi 37 yaşındaki Oğuzhan Bahadır tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Bahadır’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan Bahadır, evinde gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı. Oğuzhan Bahadır, Kastamonuspor 1966’ya, 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olmuştu.

ETİKETLER

Oğuzhan Bahadır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24