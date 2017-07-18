Kastamonuspor 1966 kalecisi, 'FETÖ'den tutuklandı

Kastamonu’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kastamonuspor 1966 kalecisi 37 yaşındaki Oğuzhan Bahadır tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Bahadır’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan Bahadır, evinde gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı. Oğuzhan Bahadır, Kastamonuspor 1966’ya, 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olmuştu.