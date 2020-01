Kastamonuspor 1966-Etimesgut Belediye Spor: 2-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Murat Taşçıkar (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx), Oğuz (xx), Erkan (xx) Ali Kucik (x) Dk.87 Çağrı xx), Savaş (xx), Faruk (xx), Ali Can (xx) Dk.68 Ömer Can xx), Ferit (xx), Tayyib (xxx) Dk.79 Muhammed Haşim xx)

ETİMESGUT BELEDİYE SPOR: Osman (x)- Berat (xx), Eser (xx) Dk.81 Fatih xx), Halil (x) Dk.86 Rıdvan xx), Yaşar (x), Erçin (x), Ahmet (xx), Caner(xx), Ömer (xx), Mehmet (xx) Dk.63 Emrah x), Gökhan (x)

SARI KART: Ümit, Faruk (Kastamonuspor 1966) Berat, Mehmet (Etimesgut Belediyespor)

GOLLER: Dk.12 Ali Can (Penaltı), Dk.76 Tayyib (Kastamonuspor 1966)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti.

2\'nci dakikada Etimesgut Belediyespor\'un kullandığı köşe atışında ceza sahasına gelen topa Oğuz\'un ters vuruşu ağlara gitmek üzereyken Kastamonuspor 1966 kalecisi Bekir topu son anda çizgiden çıkardı.

12\'nci dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Ali sağdan ceza sahasına girdi. Gökhan tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ali Can topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan\'ın pası ile Tayyib sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı attı.

51\'inci dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Tayyib sağdan ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

60\'ıncı dakikada Etimesgut Belediyespor atağında Erçin sağdan ceza sahasına girdi. Vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

76\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966\'nın kazandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen top defanstan sekerek ceza sahası dışında Ali\'nin önünde kaldı. Ali\'nin kaleye vuruşunda topa en son ayak koyan Tayyib\'in dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

90\'ıncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Haşim soldan ceza sahasına topu gönderdi. Topla buluşan Ömer Can\'ın şutu üstten dışarı çıktı.

FOTOĞRAFLI