Kastamonuspor 1966-Afjet Afyonspor: 0-0

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Tolga Dede (xx), Mert Türk (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx), Oğuz (xx) (Dk.76 Erkan x), Çağrı (xx) (Dk.61 Ömer Can xx) Youssef (xx), Ali (xx), Savaş (xx), Faruk (xx), Ferit (xx), Tayyib (xx) (Dk.61 Haşim xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx)- Türker (xx), Bayram (xx), Yasin (xx), Samet (x), Nazmi (x), Ali (xx), Emre (xx) (Dk.86 Tugay xx), İsmet (xx), Oltan (xx) (Dk.69 Abdulkadir xx), Murathan (xx) (Dk.72 Uğur x)

SARI KARTLAR: Youssef (Kastamonuspor 1966), Uğur (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, sahasında Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kaldı.

8\'inci dakikada Afjet Afyonspor atağında, Nazmi soldan çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan vuruşunda top kaleci Bekir\'de kaldı.

31\'inci dakikada Afjet Afyonspor atağında, Yasin\'in ceza yayı üzerinden sert şutu üstten dışarı çıktı.

36\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966\'nın kazandığı köşe vuruşunda, Savaş\'ın ceza sahası içine gönderdiği topa Oğuz\'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

50\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'un kullandığı serbest vuruşundan Bayram topu ceza sahası içinde Emre ile buluşturdu. Emre\'nin sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşu üstten dışarı çıktı.

63\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Haşim\'in ara pası ile Ömer Can ceza sahası içinde topla buluştu. Çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

64\'üncü dakikada Afjet Afyonspor atağında Türker ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu. Vuruşunda kaleci Bekir kornere çeldi.

83\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Haşim ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. Yerden vuruşunda kaleci Bekir topa sahip oldu.

90\'ıncı dakikada Kastamonuspor 1966\'nın ilk tehlikeli atağında Youssef sağdan ceza sahasına girdi. Topu ortaya çıkardı. Rakip defanstan dönen top Ömer Can\'ın önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Can topu üstten dışarı gönderdi.

FOTOĞRAFLI