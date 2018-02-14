Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 1-0

STAT: Gazi

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Fatih Karatağ (xx), Ali Tuna (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)-, Ümit (xxx), Oğuz (xx), Burak Can (xx) (Dk. 67 Halil İbrahim xx), Youssef (xx) Haşim (xx) (Dk. 79 Abdullah xx) , Ali (xx) (Dk. 89 Savaş), Seydi (xx), Oğuzhan (xx), Veli (xx), Ferit (xx)

TUZLASPOR: İsmail (xx)-, Bülent (xx) (Dk. 84 Ozan x), Gökcan (xx) Hacı Mustafa (xx), Kerem (xx) (Dk. 85 Faruk x), Ayhan (xx), Can Demir (xx), Lider (xx), Berat (xx), Mehmet (xx) (Dk. 65 Sadık xx), Murat (xx)

GOLLER: Dk. 80 Ümit (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Haşim (Kastamonuspor 1966), Gökcan, Hacı Mustafa (Tuzlaspor)

2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Tuzlaspor\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13\'üncü dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet\'in sert şutunu kaleci Bekir çıkardı.

33\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Youssef\'un pası ile buluşan Haşim\'in sert şutunu kaleci İsmail\'de kaldı.

81\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında rakip takımın orta alanında topla buluşan Ümit, rakiplerini geçerek ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma Kastamonuspor 1966 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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