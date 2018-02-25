Kastamonuspor 1966 - Menemen Belediyespor: 1-3

STAT: Gazi

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Şenol Bektaş (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) Doğan Can (xx), Halil İbrahim (xx)(Dk.64 Ümit xx), Youssef (xx), Onur (xx) Haşim (xx) (Dk.86 Abdullah xx), Savaş (xx), Nuri (xx) (Dk.79 Burak xx), Oğuzhan (xx), Veli (xx), Ferit (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) Cihan (xx), Veli (xx),Taşkın (xx), Mustafa (xx) (Dk.90 Mert xx), Samed (xxx) (Dk.82 Ömer xx), Yasin (xx), Murat (xx), Semih (xxx), Samed (xx), Kerem (xx) (Dk.32 Ozan xx)

GOLLER: Dk.14 Nuri (Kastamonuspor 1966) Dk.75, Dk.89 Mustafa, Dk. 87 Samet (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Youssef, Veli, Ferit, Nuri, Bekir,Abdullah Onur (Kastamonuspor 1966) Yasin, Taşkın, Mustafa, Ömer (Menemen Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.58 Ferit (Kastamonuspor 1966)

SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grupta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği lider Menemen Belediyespor\'a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966\'ın kazandığı Serbest vuruşta Oğuzhan topu ceza sahasına gönderdi. Arka direkte Nuri\'nin topa dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-0

35\'inci dakikada Menemen Belediyespor atağında Mustafanın pası ile Samed kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Bekir Samed\'in ayaklarına yatarak topa sahip oldu.

56\'ncı dakikada Menemen Belediyespor\'un kazandığı serbest vuruşta Mustafa topu ceza sahasına gönderdi. Samed\'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bekir gol çizgisinde kontrol etti.

59\'uncu dakikada Menemen Belediyespor atağında Mustafa sağdan ceza sahasına ortaladı. Taşkının kafa vuruşunda Bekir topu çekti. Boşta kalan toğu Samed inanılmazı başardı. Boş kale yerine topu dışarı gönderdi.

68\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Nuri sağdan ceza sahasına toğu gönderdi. Top Youssef\'in önünde kaldı. Youssef\'in yerden köşeye gönderdiği topu Kaleci Bayram topu gönderdi.

73\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Haşim sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı kaşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Bayram topa sahip oldu.

74\'üncü dakikada Menemen Belediyespor atağında Mustafa ceza sahası sağ çaprazda topal buluştu. Yandan uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

84\'üncü dakikada Menemen Belediyespor atağında Ömer ceza sahası içersinde topla buluştu. Çaprazdan sert şutunu kaleci Bekir kornere çeldi.

86\'ncı dakikada Menemen Belediyespor atağında Ömer kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Bekir topu kurtardı.

87\'nci dakikada Menemen Beledyespor\'un kazandığı köşe atışında ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Samed\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

89\'uncu dakikada Menemen Belediyespor atağında Mustafa Kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

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