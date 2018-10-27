Kastamonuspor 1966 - Keçiörengücü: 2-2

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Uğur Erdoğan (xx), Yusuf Doğan (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x) - Abdulaziz (x), Ayhan (xx), Ozan (x) (Dk. 77 Sinan xx ), Erkan (xx) (Dk. 60 Batuhan xx ), Şaban (xx), Soner (xx) (Dk. 67 Oğuzhan xx ), Cenk (xx), Muharrem Ozan (xxx), Yakup (xx), Bahri Can (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Sertaş (xx), Cihan (xx) (Dk. 90 Hakan (?), Erdi (xx), Süleyman (xx), Seçkin (xx) (Dk. 81 Burak x), Devrim (xx) (Dk. 90 Uğurcan (?), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Gökhan (xx), Taha (xx)

GOLLER: Dk.32 Muharrem Ozan, Dk.89 (P)Abdulaziz (Kastamonuspor 1966) - Dk.20 Uğur, Dk.48 Taha (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Cenk, Şaban, Ayhan, Bekir (Kastamonuspor 1966), Gökhan, Metin, Süleyman, Abdulkadir, Cihan, Burak (Keçiörengücü )

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

20’nci dakikada gelişen Keçiörengücü atağında, soldan ceza sahasına giren Sertaç, topu arka direkteki Uğur’a gönderdi. Uğur’un boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

32’nci dakikada Kastamonuspor 1966’nın kazandığı köşe vuruşunda Erkan’ın ceza sahasına doğru ortasında Muharrem Ozan\'ın kafa vuruşu ile top ağlara gönderdi.1-1.

48’inci dakikada Keçiörengücü atağında Gökhan sağdan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top Devrim\'in önünde kaldı. Devrim topu Taha’ya bıraktı. Taha boş kaleye topu gönderdi. 1-2

89’ncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Muharrem Ozan ceza sahası içesinde topla buluştu. Kaleye vuruşunda top Süleyman’ın eline çarptı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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