Kastamonuspor 1966 - Keçiörengücü: 1-2

STAT: Gazi

HAKEMLER: Sezer Yalçın (x), Turgut Evran (x) , Yunus Taşkın (x)

KASTAMONUPOR 1966: Bekir (x), Erkan (x), Abdullah (xx) (Dk. 46 Halil İbrahim x), Youssef (xx), Ali (xx), Ömer Can (x), Faruk (xx), Ali Can (xx), Salih (x) (Dk. 65 Doğan Can xx), Ferit (xx), Okan (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx),Berat (xxx), Ayhan (xx) (Dk. 60 Efe can xx), Ahmet (xx)(Dk. 55 Muhammet xx), Umut (xx),İlyas (xx), Burak (xx) (Dk. 77 Eşref xx), Tarık (xx), Hüseyin (xx),Rıdvan (xx), Okan (xx)

GOLLER Dk. 84 Ali Can (Kastamonuspor 1966) Dk. 35 Berat, Dk.48 Umut (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Bekir,Salih, Erkan,Tayyib (Kastamonuspor 1966) -Ahmet, Umut, Muhammet (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü\'ye 2-1 mağlup oldu.

7\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'da Ali Kuçik sağdan ceza sahasına girdi. Aradan çizgiye inen Ferit Erişçi\'ye topu bıraktı. Ferit Erişçi kale önündeki Ömercan Sokullu\'yu gördü. Ömercan Sokullu\'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Kaleci Yaşar Memişoğullarından topu kormere çeldi.

31\'nci dakikada Keçiörengücü atağında Tarık Mayhoş sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleyi karşına alıp yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden az farkla dışarı gitti.

35\'nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz\'un ara pasında Berat Satılmış sol kanattan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldığı Bekir Sevgi\'yi çalımlayan Berat Satılmış meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1.

44\'ncü dakikada Keçiörengücü atağında Umut Pusat\'ın pasında Ayhan Gürbüz KSK 1966 yarı alanında bomboş kaldı. Topu sürdükten sonra Kaleci Bekir Sevgi\'yi karşısına aldı. Vuruşunda Bekir Sevgi topu kornere çeldi.

46\'ncı dakikada Keçiörengücü atağında Erkan Sekman topu ayağının altından kaçırınca Ahmet Güven, Kaleci Bekir Sevgi ile karşı karşıya kaldı. Bekir Sevgiyi geçmek isteyen Ahmet Güven kendini yere atınca hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Umut Pusat topu ve Bekir Sevgi\'yi ayrı köşelere gönderdi. 0-2.

80\'nci dakikada Keçiörengücü atağında Umut Pusat\'ın pasında Muhammet Yılmaz Kaleci Bekir Sevgi\'yle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Bekir Sevgi mutlak bir golü önledi.

82\'nci dakikada Kastamonuspor 1966 Ferit Erişçi ile geldi. Maç boyu üstün bir performans sergileyen Ferit Erişçi\'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

84\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966\'nın başarılı ismi Ali Kuçik soldan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ali Can Karadağ topa dokundu ve ağlara gönderdi. 1-2.

88\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Ferit Erişçi sağ kanattan topu ortaladı. Arka direkte iyi yükselip kafa vurun ve meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara gönderen Ali Kuçik oldu. Fakat maçın hakemi Sezer Yalçın nizami olan bu golü yardımcısı Yunus Taşkın\'ın verdiği ofsayt kararıyla geçerli saymadı.

90+6\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Doğancan Otman\'ın pasında Tayyib Kanarya sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



