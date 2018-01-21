Kastamonuspor 1966 - Hatayspor: 0-1

Gürkan Yılmaz/KASTAMONU,(DHA) -

STAT: Gazi

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Serdar İla xx), Suat Güz (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (x) (Dk.40 Oğuz xx), Halil İbrahim (xx), Youssef (xx), Onur (xx)Muhammed Haşim (x), Savaş (xx) (Dk.81 Burak x), Seydi (xx), Mustafa (xx) (Dk.58 Şevki x), Salih (xx), Ferit (x)

HATAYSPOR: Akın (xxx)- Oğuz (xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk.65 Faruk xx), Yılmaz (xxx), Mesut (xx) Sinan (xx) (Dk.88 Soner xx), Sadi (xx), Volkan (xx), Murat (xx), Caner (xx) (Dk.81 Köksal xx)

GOLLER: Dk.31 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Salih, Savaş, Oğuz, Burak, Mustafa (Kastamonuspor 1966) - Oğuz, Faruk (Hatayspor)



TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında Hatayspor\'a 1-0 yenildi.

2\'nci dakikada Hatayspor\'un kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde top Sinan\'ın önüne düştü. Sinan\'ın yakın mesafeden şutunda top üstten dışarı çıktı.

12\'nci dakikada Hatayspor\'un atağında Selim sağdan ceza sahasına girdi. Ortada bulunan Yılmaz\'a topu gönderdi. Yılmaz\'ın yakın mesafeden şutu Kaleci Bekir\'de kaldı.

28\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 defansının hatasından topu kapan Selim oldu. Selim kaptığı top sonrası kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Bekir\'de kaldı.

31\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 defansının yaptığı hatada bu kez Kastamonuspor 1966\'dan Doğan Can ayağındaki topu kaptırınca Serkan, kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Selim\'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

32\'nci dakikada Kastamonuspr 1966\'nın etkili atağında Savaş soldan Kale içine topu gönderdi. Haşim önünden geçen topa dokunamadı.

45\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Savaş ceza sahasına topu gönderdi. Top Oğuz\'un önünde kaldı. Oğuz\'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

56\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Salih\'in ceza sahası dışından sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

82\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'nın kazandığı serbest vuruşta Youssef\'in ceza sahası içine gönderdiği topa defanstan ters bir dokunuş gelince top üst direkten geri döndü.

89\'uncu dakikada Hatayspor\'un atağında Yılmaz\'ın ara pası ile Hamza, kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Hamza\'nın vuruşunda top Bekir\'de kaldı.

(FOTOĞRAFLI)