Kastamonuspor 1966 - Hacettepe Spor: 6-2

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Alper Uslu (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Mustafa (xx) (Dk. 74 Yakup x), Abdulaziz (xx) (Dk. 68 Batuhan x), Ayhan (xx), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xx), Soner (xx), Cenk (xx), Oğuzhan (xxx), Muharrem Ozan (xxx) (Dk. 76 Sinan xx ), Bahri Can (xxx)

HACETTEPE SPOR: Burak (x) - Berat (xx) (Dk. 46 Furkan xx ), Arda (xx), Rahmi Can (xx), Mustafa Hüseyin (xx), Mert (xx), Ali Eren Karadağ (xx), Serdarcan (xx), Tuğrul (xx) (Dk. 70 İlker Karakaş), Muhammed Ali (xx), Ali Eren Daşdemir (xx) (Dk. 61 Suat x )

GOLLER: Dk. 22 Erkan (P), Dk.35 ve Dk. 71 Muharrem Ozan, Dk.54 Muhammed Haşim, Dk. 68 Abdulaziz, Dk. 89 Sinan (Kastamonuspor 1966), Dk. 17 Mustafa Hüseyin, Dk.81 Rahmi Can (Hacettepe Spor)

SARI KARTLAR: Erkan, Muharrem Ozan, Batuhan (Kastamonuspor 1966) Serdarcan, Mert (Hacettepe Spor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Hacettepe Spor\'u 6-2 mağlup etti.

17\'nci dakikada Hacettepe Spor atağında ceza sahası içinde Serdarcan\'ın kafayla Mustafa’ya indirdiği topu, Mustafa boş kaleye gönderdi: 0-1

22\'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Hacettepe Sporlu Serdarcan ceza sahası içersinde topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Erkan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

35\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Ayhan’ın defans arkasına attığı uzun topu alan Bahri ortadaki Muharrem\'e pasını aktardı. Muharrem gelişine sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

54’ncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında ceza sahası içersinde Muharrem Ozan kafa ile topu ceza sahası dışındaki Muhammed Haşim’e bıraktı. Muhammed Haşim’in sağ çaprazdan uzak köşeye yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

68\'inci dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Abdulaziz kaleci Burak ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-1

71\'inci dakikada Bahrican’ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Muharrem Ozan’ın kafa vuruşuşuyla Kastamonuspor 1966 farkı 4\'e çıkardı:5-1

81\'inci dakikada Hacettepe Spor’un kazandığı köşe vuruşunda Suat\'ın ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Rahmi Can\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-2

89\'uncu dakikada Muhammed Haşim\'in pası ile Sinan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan kaleciyi geçerek topu sol çaprazdan ağlarla buluşturdu. 6-2

Karşılaşma Kastamonuspor 1966\'ın 6-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI