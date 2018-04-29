Kastamonuspor 1966 - Bucaspor: 2-2

STAT: Gazi

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Tuna (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Ümit (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.78 Şevki xx),Youssef (xx) Haşim (xx) Seydi (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk.74 Cengizhan xx), Mustafa (xx), Veli (xx) (Dk.52 Doğancanxx), Salih (xx), Ferit (xx)

BUCASPOR : Hüseyin (xx)- Onur (xx) (Dk.79 Cuma xx), İbrahim (xx) (Dk.74 Ramiz xx), İlyas (xxx), Ömer (xx), Emre (x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx), Sancar (xx), Oğuz (xx) (Dk.61 Devrim xx), Saruhan (xx)

GOLLER: Dk.29 Seydi, Dk. 55 Youssef (Penaltı) (Kastamonuspor 1966), Dk.5, Dk. 23 İlyas (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Youssef, Veli (Kastamonuspor 1966)

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)



SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.

4’üncü dakikada Bucaspor\'da Saruhan ceza sahası dışından sert vurdu. Top Kaleci Bekir\'de kaldı.

6’ncı dakikada Bucaspor’dan Oğuz sağ kanata topla buluştu. Kısa bir süre sürdükten sonra yerden penaltı noktası üzerindeki İlyas \'a ortaladı. İlyas müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.0-1.

21\'inci dakikada Kastamonuspor 1966’dan Halil İbrahim ceza sahası dışından sert vurdu. Top Kaleci Hüseyin Koç\'ta kaldı.

13’üncü dakikada Bucaspor’dan Onur ceza sahası içi sol çaprazda topun auta çıkmasına müsaade etmedi ve hemen arkasından ceza sahasına koşu yapan İlyas\'la topu buluşturdu. İlyas topu Kaleci Bekir’in solundan köşeye gönderdi.0-2.

30’uncu dakikada Kastamonuspor 1966’da kazanılan korner atışını Oğuzhan kullandı. Oğuzhan’ın ceza sahasına ortaladığı topa Seyfi kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Seyfi kendi topunu takip edip kafayla ağlara göndermeyi başardı.1-2.

55’inci dakikada Kastamonuspor 1966’dan Ferit sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Buca savunmasının dördüncü adamını da çalımladıktan sonra kendini yerde buldu. Maçın hakemi Yiğit Peşin penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Youssef skora denge getirdi. 2-2.

90’ncı dakikada Bucaspor KSK 1966 savunmasını 4\'e 3 yakaladı. Saruhan Fındıkcı\'nın pasında Kaleci Bekir Sevgi ile karşı karşıya kalan Deniz Pero sert vurdu ama Kaleci Bekir Sevgi topu kornere çelmeyi başardı. Bucaspor kornerden sonuç alamadı.



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