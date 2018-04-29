T24 LogoT24 Logo
Spor

Kastamonuspor 1966 - Bucaspor: 2-2

STAT: Gazi HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Tuna (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Ümit (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk

29 Nisan 2018 21:17

STAT: Gazi
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Tuna (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Ümit (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.78 Şevki xx),Youssef (xx) Haşim (xx) Seydi (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk.74 Cengizhan xx), Mustafa (xx), Veli (xx) (Dk.52  Doğancanxx), Salih (xx), Ferit (xx)
BUCASPOR : Hüseyin (xx)- Onur (xx) (Dk.79 Cuma xx), İbrahim (xx) (Dk.74 Ramiz xx), İlyas (xxx), Ömer (xx), Emre (x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx), Sancar (xx), Oğuz (xx) (Dk.61 Devrim xx), Saruhan (xx)
GOLLER: Dk.29 Seydi, Dk. 55 Youssef (Penaltı) (Kastamonuspor 1966), Dk.5, Dk. 23 İlyas (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Youssef, Veli (Kastamonuspor 1966)

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.
4’üncü dakikada Bucaspor\'da Saruhan ceza sahası dışından sert vurdu. Top Kaleci Bekir\'de kaldı.
6’ncı dakikada Bucaspor’dan Oğuz sağ kanata topla buluştu. Kısa bir süre sürdükten sonra yerden penaltı noktası üzerindeki İlyas \'a ortaladı. İlyas müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.0-1.
21\'inci dakikada Kastamonuspor 1966’dan Halil İbrahim ceza sahası dışından sert vurdu.  Top Kaleci Hüseyin Koç\'ta kaldı.
13’üncü dakikada Bucaspor’dan Onur ceza sahası içi sol çaprazda topun auta çıkmasına müsaade etmedi ve hemen arkasından ceza sahasına koşu yapan İlyas\'la topu buluşturdu. İlyas topu Kaleci Bekir’in solundan köşeye gönderdi.0-2.
30’uncu dakikada Kastamonuspor 1966’da kazanılan korner atışını Oğuzhan kullandı. Oğuzhan’ın ceza sahasına ortaladığı topa Seyfi kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Seyfi kendi topunu takip edip kafayla ağlara göndermeyi başardı.1-2.
55’inci dakikada Kastamonuspor 1966’dan Ferit sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Buca savunmasının dördüncü adamını da çalımladıktan sonra kendini yerde buldu. Maçın hakemi Yiğit Peşin penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Youssef  skora denge getirdi. 2-2.
90’ncı dakikada Bucaspor KSK 1966 savunmasını 4\'e 3 yakaladı. Saruhan Fındıkcı\'nın pasında Kaleci Bekir Sevgi ile karşı karşıya kalan Deniz Pero sert vurdu ama Kaleci Bekir Sevgi topu kornere çelmeyi başardı. Bucaspor kornerden sonuç alamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

STAT Gazi HAKEMLER Yiğit PeşinAhmet UluAli TunaBekirHalilDkHaşimSeydiOğuzhanCengizhanMustafaVeliDoğancanxx SalihFeritHüseyinOnurCumaRamizEmreUğurcanAbdullahSancarOğuzDevrimSaruhanSeydi DkYoussef

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24