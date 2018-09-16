Kastamonuspor 1966 - Ankara Demirspor: 3-1

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Murat Erölmez (xx), Hakan Yoldaş (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx)- Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 82 Batuhan xx ), Ayhan (xx) (Dk. 87 Oğuzhan xx), Ozan (xx) (Dk. 74 Murat xx), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Muharrem Ozan (xxx), Yakup (xx), Bahri Can (xxx)

ANKARA DEMİRSPOR: Burak Cengiz (x)- Hüseyin (xx), Enis (xx) (Dk. 70 Burak Kara x), Ali Can (xx) (Dk. 23 Ozan xx), Hakan (xx), Okan (xx), Şamil (xx), Burak Keskin (xx), İbrahim (xx), Serkan (xx), Berkant (xx) (Dk. 56 Umut x)

GOLLER: Dk. 12 Muharrem Ozan, Dk. 29 Ozan Kılıçoğlu, Dk. 46 Mustafa (Kastamonuspor 1966) - Dk. 36 Ozan Şamiloğlu (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Şaban, Ozan (Kastamonuspor 1966) - Hakan (Ankara Demirspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

10’uncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan sağdan ceza sahasına şık çalımlarla girdi ve kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Burak topu uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında orta sahadan derinlemesine pasla Muharrem kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29\'uncu dakikada Kastamonuspor 1966 tarafından kullanılan köşe atışında ceza sahasına gelen topu defans oyuncuları uzaklaştırmak isterken top Ozan\'ın önünde kaldı. Ozan, kaleyi cepheden gören pozisyondaki sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

36’ncı dakikada Ankara Demirspor atağında oyuna sonradan dahil olan Ozan ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleci Bekir ile karşı karşıya kalan Ozan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 2-1.

46’ncı dakikada Kastamonuspor 1966’nın köşe atışında Erkan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Mustafa\'nın kafa vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 3-1.

73’üncü dakikada Ankara Demirspor atağında Ozan ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu. Sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

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