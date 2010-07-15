Kastamonu'nun ilk hedefi: 1 milyon turist

T24- Doğa ve tarih turizminin öne çıkan destinasyonlarından biri olan Kastamonu, 2011 yılında havaalanının da açılması ile turizmde patlama bekliyor. Şehirdeki ilk hedef 1 milyon turiste ulaşmak.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Merlin Travel AŞ ve İnebolu Yatırım AŞ işbirliği ile düzenlenen gezide konuşan Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Atatürk ve İstiklal Yolu Projesi’nin Kastamonu’nun en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek “Proje kapsamında 100 km’lik bir yürüyüş yolu oluşturduk. Her yıl 500 doğa yürüyüşçüsünü 9 Haziran ve 23 Ağustos’ta dört günlük bir yürüyüş düzenliyoruz. Aynı zamanda, İnebolu ilçesinde Türk Ocağı ve içinin dizaynı, Atatürk’ün mumdan heykelinin yapılması, bahçedeki Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesini yapıyoruz” dedi.







Kara, Kastamonu Havalimanının da Mayıs 2011’de tamamlanmasını planladıklarını ve havaalanı ile turist sayısının önemli oranda artacağını ifade etti.



Kastamonu, tarihi evlere verilen desteklerin yüzde 30’unu alıyor



Kastamonu’nun önemli bir doğa ve kültür merkezi olduğunu anlatan Vali Mustafa Kara, “İlimizde, 1500’e yakın tescilli tarihi eser var. Son 7 yılda yapmış olduğumuz çalışmayla, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz vakıf alanında yaptığı çalışmalarla, Belediyemiz Belediye alanındaki tarihi eserlere sahip çıkarak yaptığı çalışmalarla, İl Özel İdaresi ve Kültür Turizm Bakanlığı kaynaklarının belli bir bölümünü Kültür ve Turizm için ayırdı. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz 60 tane eseri onardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, son 5 yılda 254 tane vatandaş eserine katkı sağlamıştır. Her birine 25 bin TL proje için, 80 bin TL de restorasyon için proje desteği verilmiştir.” diye konuştu.



Şehrin yüzde 70’i ormanlar ile kaplı



Kastamonu’nun bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Kara, yüzde 70’inin ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çekti. Kara, "Kastamonu, ormanları, doğal güzellikleri, kanyon ve yayları ile bir doğa turizm cennetidir. Kastamonu’nun ‘orman varlığı’ ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.



Eko-turizm çiftliği geliyor



Gezide basın mensuplarına eşlik eden Merlin Travel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selami Çelebioğlu da, Kastamonu turizmine 600 yıllık tarihi Kurşunluhan Hotel’i 2 milyon TL yatırımla kazandırdıktan sonra, ikinci yatırımın yolda olduğunu söyledi. Yaklaşık 110 dönüm araziye, 40 ahşap baraka yapacaklarını bildiren Çelebioğlu, “Eko-turizm yapılması için planlanan çiftlik, yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olacak. dedi.



Çelebioğlu, ağırlıklı olarak yabancı turistleri beklediklerini belirterek “Bir haftalık paket turlar yapmak gibi bir düşüncemiz var. Gelenler kümesten yumurta alıp, tarladan topladıkları sebzelerle kahvaltı yapabilecekler. İnekleri sağıp kendi yoğurtlarını peynirlerini yapabilecekler” diye konuştu. Selami Çelebioğlu, aynı zamanda sahibi olduğu Merlin Online Rezervasyon Sistemi’ kanalı ile Kastamonu otellerini, Türkiye ve dünya turizm acentelerinin kullanımına sunacaklarını söyledi.

Avrupa ve Amerika’dan Karadeniz sahil bandına yoğun ilgi



İnebolu’daki Yakamoz Tatil Köyü’nü bünyesinde bulunduran İnebolu Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise, son birkaç Avrupa ülkelerinden Amerika’ya, Nijerya’dan Japonya’ya kadar dünyanın dört bir yanından Karadeniz Sahil Bandına gelen turist sayısında ciddi bir artışın yaşandığını söyledi. Mehmet Reis, “Özellikle, yaz dönemlerinde, otelimizde yüzde 80- 90 oranında doluluk yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada yaşamak isteyen misafirlerimizi ağırlıyoruz. dedi. Mehmet Reis, İnebolu Yatırım AŞ’nin, İnebolulu 65 işadamının bir araya gelerek kurulduğunu da sözlerine ekledi.



7 bin yıllık tarihe sahip



7 bin yıllık tarihiyle, Hitit’lerden günümüze kadar birçok uygarlığa merkezlik, iki Türk beyliğine başkentlik yapmış olan Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli vilayetlerinden biridir. ‘Yaşayan bir tarih müzesi’ olan kentte, Pontus ve Roma dönemlerinden kalıntılar, Çobanoğulları, Candaroğulları, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden ise çok önemli eserler mevcuttur. Kastamonu, Türkiye’nin en zengin doğal rezervlerini, flora faunasını, 2 tane milli parkı, çok sayıda endemik bitki türünü, kanyon, mağara, şelale, yayla gibi eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Kastamonu’nun ilçelerinden İnebolu ise ‘İstiklal Madalyası’ ile şereflendirilmiş tek ilçedir. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında, “Gözüm cephede, kulağım İnebolu’da” sözünü söylemiştir.