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KASTAMONU'DAKİ SALDIRIYA YAYIN YASAĞI ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 20:54

-KASTAMONU'DAKİ SALDIRIYA YAYIN YASAĞI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesi, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresi Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna yönelik terör olayıyla ilgili soruşturmaya yayın yasağı getirdi. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesince, ''toplumda PKK isimli silahlı terör örgütünün Kastamonu'da planladığı ve gerçekleştirdiği terör eylemi olarak bilinen olayla ilgili olarak basılmış eserlerin herhangi bir şekilde kamuya sunulması, yayın, gazete, dergi gibi basılmış eserlerle haber ajanslarıyla, süreli yayın, yaygın süreli yayın, bölgesel süreli yayın, yerel süreli yayın, süresiz yayınlarda soruşturma sürecinde kolluk güçlerine yardımcı olmuş kişileri can güvenliği açısından sıkıntıya düşürebilecek nitelikte ayrıntı içeren kısaltılmış bile olsa isim, kod ad, yerleşim yeri zikreden ibareler kullanılmasının Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasını muktezaya bağlayana kadar yasaklanmasına'' karar verildiği bildirildi.

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