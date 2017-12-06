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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası ertelendi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İnebolu ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığı'nda görevli ve ihraç edilen 20 askerin yargılanma

06 Aralık 2017 16:34

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İnebolu ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik 96\'ncı Bot Komutanlığı\'nda görevli ve ihraç edilen 20 askerin yargılanması, dosyadaki eksikler nedeniyle ertelendi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçlarından tutuksuz yargılanan, dönemin İnebolu Sahil Güvenlik 96\'ncı Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 15 Temmuz gecesi Sahil Güvenliğe ait botla denize açılan ve gözaltına alınıp tutuklanan bazı sanıklar, 4 Ekim tarihindeki duruşmada tahliye edilmişlerdi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmayı dosyadaki eksik evrakın tamamlanması için 17 Ocak 2018\'e erteledi.

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