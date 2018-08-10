T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

10 Ağustos 2018 16:05

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobilde 185 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyündeki adreslerinde yapılan aramada ise 1460 gram kubar esrar daha ele geçirildi. \'Uyuşturucu madde imal ve ticareti\' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUJandarmaKastamonuTaşköprüBükTaşköprüKastamonuTipi Kapalı CezaeviFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24